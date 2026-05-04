18. týden na trhu pohonných hmot ČMKB

04.05.2026 9:43
autor: Tisková zpráva

Kontrakty motorové nafty na trhu pohonných hmot Českomoravské komoditní burzy Kladno se v 18. týdnu obchodovaly za průměrnou cenu 25,33 CZK/litr.

Celkem bylo zobchodováno 17 tisíc litrů nafty v hodnotě 0,4 milionu korun. Průměrná cena jednoho litru MON na trhu PHM Českomoravské komoditní burzy Kladno vzrostla oproti hodnotě z minulého týdne o 7 procent.

Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství. Obchodování s pohonnými hmotami organizuje od roku 2019 v sekci Průmyslové komodity.

