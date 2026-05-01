AOPK ČR: Výroční konference shrnula vývoj ochrany Českého středohoří

Přednášející na dnešní výroční konferenci nejen rekapitulovali úspěchy v péči o krajinu i ohrožené druhy, ale především se zaměřili na aktuální výzvy, kterým příroda Českého středohoří čelí. Konference se konala pod hlavičkou „Rok chráněných krajinných oblastí“ a záštitou České komise pro UNESCO.
„Příroda se nedá dlouhodobě chránit bez lidí, kteří v krajině žijí a výroční konference jsou příležitostí k poděkování těm, kteří svým zápalem a osobním zájmem posunuli ochranu české přírody vpřed. Těší mne, že jsem mohl předat ocenění dvou bývalým kolegům – Zdeňku Jandovi a Vlastislavu Vlačihovi. Ocenění si odnáší také obec Libčeves, která s námi dlouhodobě spolupracuje a aktivně se zapojuje do péče o cenná přírodní místa na Lounsku. Spolupráce mezi hospodáři, obcemi a ochranou přírody je v Českém středohoří doslova příkladná,“ řekl František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Vášnivý včelař Zděněk Janda se významně zasloužil o ochranu krajinného rázu a zvyšování ekologické stability Českého středohoří. Věnoval se zemědělské problematice i výstavbě na území CHKO. Na správě chráněné krajinné oblasti pracoval dlouhých 45 let.
Geolog Vlastislav Vlačiha je praktický terénní ochranář. Působil v Ústí nad Labem jako univerzitní pedagog a vedle toho je aktivním publicistou, fotografem, cestovatelem, propagátorem ochrany přírody. Se svým spolkem ČSOP Launensia pečuje o více než 20 přírodovědně cenných lokalit a podílel se vzniku řady přírodovědných naučných stezek a to nejen v CHKO České středohoří.
Obec Libčeves byla aktivním partnerem projektu LIFE+ Stepi Lounského středohoří, protože vlastní řadu pozemků na cenných lokalitách, jakou jsou Kamýk, Dlouhý kopec, Číčov, Křížové vršky, Malý vrch, Šibeník, Srdov, Brník, nebo Kamenná slunce. Pracovníci obce vyřezali na desítkách hektarů náletové dřeviny, kosili a vyhrabávali suchou trávu či odstraňovali nepůvodní invazní druhy. Obec se také v rámci projektu LIFE Jedna příroda podílela na experimentálním návratu lesní pastvy do Českého středohoří. Její aktivní přístup k péči o krajinu přispívá k údržbě zdejších stepí a prospívá rostlinám i živočichům, co jsou na nich doma.
„Musím říci, že poděkování patři i desítkám dalších. Každému, kdo se snaží v krajině Českého středohoří citlivě hospodařit, kdo vědecky zkoumá její přírodu, kdo iniciuje kroky, které pomáhají zdejším rostlinám i živočichům. Dokonce i návštěvníkům, kteří při svých výletech tu a tam posbírají nepořádek. Bez nich by ochrana Českého středohoří nebyla možná,“ uvedl František Budský z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, ředitel regionálního pracoviště Správa CHKO České středohoří.
To ostatně potvrdila i celá konference. Za největšími úspěchy v obnově krajiny a péči o ohrožené rostliny a živočichy vždy stála kvalitní spolupráce a aktivní komunikace. Prohlubování spolupráce mezi Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, samosprávami, hospodáři i dalšími partnery a osvěta mezi občany je klíčová pro zachování přírodních hodnot Českého středohoří a výzvou pro dalších padesát let chráněné krajinné oblasti.
