Rakušan (STAN): Jsem Evropan

Neznamená to, že jsem o to méně Čech, Středočech, Kolíňák. A vlastně taky trochu Kutnohorák a Budějčák. To všechno jsou místa, která jsem aspoň chvíli považoval za “svoje” a která mi navždycky zůstala v srdci a pod kůží.
A stejně tak mám v srdci a na srdci Evropu. Pro mě to není Brusel. Pro mě je to společenství národů, regionů a komunit Starého kontinentu. Velká a pestrá rodina, kam patří právě i ten Kolín nebo Budějice. Kam patří Česko.
Moje evropanství ale nestojí jenom na těchhle emocích. Stojí taky na rozumu. Protože každý, kdo sleduje, co se děje ve světě, co se děje kolem nás, chápe, že tomu všemu dokážeme čelit a odolávat snáz, když jsme semknutí, když spolupracujeme. To je myšlenka, na které EU stojí, to je myšlenka, s níž se Česko před 22 lety stalo jejím členem.
Proto jsem přesvědčený Evropan. A nebudu dodávat žádná ale, přestože by se našla, ostatně jako v každé rodině.
