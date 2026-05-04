MHMP: Zákaz rozdělávání ohňů na rizikových místech v Praze je prodloužen

04.05.2026 10:17 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Český hydrometeorologický ústav prodloužil výstrahu před nebezpečím požáru pro území hlavního města Prahy. Nařízení platí do úterý 5. května do 24:00 hodin.

MHMP: Zákaz rozdělávání ohňů na rizikových místech v Praze je prodloužen
Foto: MHMP
Popisek: Magistrát hl. m. Prahy

Za místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se podle Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, považuje:
a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
b) lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru,
c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje,
d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.

Anketa

Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?

7%
92%
1%
hlasovalo: 196 lidí

Podle nařízení jsou v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru v těchto místech zakázané následující činnosti:
a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
c) používání pyrotechnických výrobků,
d) používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně,
e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,
g) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení.

Rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně na těchto rizikových místech je ve výjimečných případech podle nařízení možné za splnění těchto podmínek:
a) provozovatel činnosti (organizátor akce) předem vyhodnotí podmínky provozování činnosti s ohledem na místo, dobu a specifika činnosti a prokazatelně nastaví taková opatření, aby nedošlo ke vzniku požáru;
b) provozovatel činnosti (organizátor akce) oznámí záměr provedení činnosti na krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy před zahájením činnosti,
c) provozovatel činnosti (organizátor akce) zajistí před zahájením činnosti asistenci jednotky požární ochrany, přičemž je povinen řídit se pokyny jejího velitele.

Prodloužení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je zveřejněno na Úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy ZDE.

Psali jsme:

MHMP: Pobočná čistírna odpadních vod Nedvězí navýšila kapacitu
MHMP: Alarmující stav pseudohistorických vozidel v centru Prahy
MHMP: Praha zahajuje další kolo elektronických aukcí městských bytů
MHMP: Den zdraví na Magistrátu nabídne inspiraci pro tělo i mysl

Zdroje:

https://praha.eu/uredni-deska

Článek obsahuje štítky

požár , zákaz , TZ , MHMP , výstraha

Babiš

Kým s v čem přesně se podle vás nechal Babiš v zahraniční politice napálit? Podle mě ne jednou vsadil na špatného koně, ale napálit? Tomu nerozumím. A myslíte, že vy jste vždy vsadili na správného koně? Jeden příklad za všechny mě napadá, jak vy jste vzhlíželi k USA, jak Babiš fandil Trumpovi a výsl...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ČPZP: Lékaři opět vyšetří znaménka zdarma v 15 městech

10:28 ČPZP: Lékaři opět vyšetří znaménka zdarma v 15 městech

Také letos si mohou lidé nechat zdarma vyšetřit pigmentová znaménka ve speciálním stanu. Umožní to p…