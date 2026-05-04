Teď to na nás Putin zkusí. Chytře. NATO se třese

04.05.2026 8:00 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

V příštím roce či dvou se Rusko pokusí otestovat síly NATO, tvrdí politici a bezpečnostní experti pro server POLITICO. Existuje podle nich riziko, že Putinovi se otevřelo „okénko příležitosti“, dokud je prezidentem Spojených států Donald Trump a Evropská unie dostatečně neposílila své vojenské kapacity.

Foto: Bílý dům
Popisek: Donald Trump

Finský europoslanec Mika Aaltola pro server POLITICO uvedl, že „něco by se mohlo stát velmi brzy“, protože Spojené státy podle něj omezují svou angažovanost v Evropě a Evropská unie zatím není připravena převzít plnou odpovědnost za vlastní bezpečnost.

„Rusko má nyní příležitost,“ řekl Aaltola.

Podobně hovoří i bývalý litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis, který varuje před Putinovým „oknem příležitosti“, kdy by Rusko mohlo současnou situaci využít k eskalaci konfliktu a vyhnout se tak nepříznivému vyjednávání o Ukrajině.

Přímý rozsáhlý útok na členský stát NATO je podle diplomatů a obranných expertů méně pravděpodobný, a to kvůli vyčerpání ruských sil válkou na Ukrajině. Reálnější variantou jsou však omezené nebo hybridní operace, které by mohly vyvolat nejistotu a rozkol uvnitř aliance, zejména pokud by nebylo jasné, zda takový krok spadá pod článek 5 o kolektivní obraně.

Na psychologický aspekt eskalace konfliktu a případného útoku upozorňuje předseda delegace Evropského parlamentu ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU, Ville Niinistö, podle kterého i menší eskalace může oslabit podporu veřejnosti vůči Ukrajině.

Na možnost ruské eskalace upozornil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který připustil, že by Rusko mohlo zaútočit například na pobaltské státy. Ukrajinský ministr zahraničí Andrii Sybiha navíc uvedl, že Rusko vysílá varovné signály a obviňuje Pobaltí z podpory ukrajinských operací.

Situaci může dále zhoršit i domácí politika Spojených států amerických, a to zejména, pokud Trump při případném neúspěchu Republikánské strany ve volbách začne více omezovat podporu NATO i Ukrajině.

Už teď ale POLITICO píše o započaté změně kurzu Spojených států. To například v souvislosti s oznámením stažení tisíců vojáků z Německa a hrozbami podobných kroků vůči dalším evropským zemím.

Aby se tomuto scénáři Evropa vyhnula, měla by podle bezpečnostních expertů, s nimiž server hovořil, začít více a společně investovat do obrany.

„Musíme alokovat zdroje, a pokud existuje falešný pocit bezpečí, pak se zdroje na obranu nepřidělují,“ shrnuje finský europoslanec Aaltola.

V hodnocení ruské hrozby ovšem Evropa rozhodně není jednotná. Skeptický pohled zastává například estonský prezident Alar Karis i další vysocí představitelé NATO, kteří považují ruský útok proti Pobaltí za nepravděpodobný, pokud jsou Rusové aktuálně zaměstnáni na Ukrajině.

Zdroje:

https://www.politico.eu/article/europe-fears-valdimir-putin-window-opportunity-nato-test/

