Teď to na nás Putin zkusí. Chytře. NATO se třese

Finský europoslanec Mika Aaltola pro server POLITICO uvedl, že „něco by se mohlo stát velmi brzy“, protože Spojené státy podle něj omezují svou angažovanost v Evropě a Evropská unie zatím není připravena převzít plnou odpovědnost za vlastní bezpečnost.
„Rusko má nyní příležitost,“ řekl Aaltola.
Podobně hovoří i bývalý litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis, který varuje před Putinovým „oknem příležitosti“, kdy by Rusko mohlo současnou situaci využít k eskalaci konfliktu a vyhnout se tak nepříznivému vyjednávání o Ukrajině.
Přímý rozsáhlý útok na členský stát NATO je podle diplomatů a obranných expertů méně pravděpodobný, a to kvůli vyčerpání ruských sil válkou na Ukrajině. Reálnější variantou jsou však omezené nebo hybridní operace, které by mohly vyvolat nejistotu a rozkol uvnitř aliance, zejména pokud by nebylo jasné, zda takový krok spadá pod článek 5 o kolektivní obraně.
Na psychologický aspekt eskalace konfliktu a případného útoku upozorňuje předseda delegace Evropského parlamentu ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU, Ville Niinistö, podle kterého i menší eskalace může oslabit podporu veřejnosti vůči Ukrajině.
Na možnost ruské eskalace upozornil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který připustil, že by Rusko mohlo zaútočit například na pobaltské státy. Ukrajinský ministr zahraničí Andrii Sybiha navíc uvedl, že Rusko vysílá varovné signály a obviňuje Pobaltí z podpory ukrajinských operací.
Situaci může dále zhoršit i domácí politika Spojených států amerických, a to zejména, pokud Trump při případném neúspěchu Republikánské strany ve volbách začne více omezovat podporu NATO i Ukrajině.
Už teď ale POLITICO píše o započaté změně kurzu Spojených států. To například v souvislosti s oznámením stažení tisíců vojáků z Německa a hrozbami podobných kroků vůči dalším evropským zemím.
Aby se tomuto scénáři Evropa vyhnula, měla by podle bezpečnostních expertů, s nimiž server hovořil, začít více a společně investovat do obrany.
„Musíme alokovat zdroje, a pokud existuje falešný pocit bezpečí, pak se zdroje na obranu nepřidělují,“ shrnuje finský europoslanec Aaltola.
V hodnocení ruské hrozby ovšem Evropa rozhodně není jednotná. Skeptický pohled zastává například estonský prezident Alar Karis i další vysocí představitelé NATO, kteří považují ruský útok proti Pobaltí za nepravděpodobný, pokud jsou Rusové aktuálně zaměstnáni na Ukrajině.
