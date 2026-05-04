SPP uvádí řadu Extra s fixací ceny plynu na 875 Kč a elektřiny od 2299 Kč, české domácnosti významně ušetří

Nabídka obsahuje zemní plyn s cenou komodity 875 Kč/MWh a elektřinu s cenou od 2 299 Kč/MWh bez DPH, přičemž oba produkty jsou nabízeny s garantovanou fixací ceny až do 30. 9. 2027.
Nová řada Extra je dostupná pro zájemce o dodávky energií, kteří mohou proces uzavření smlouvy realizovat plně digitální cestou prostřednictvím webových stránek společnosti, nebo klasickou cestou prostřednictvím telefonu nebo pošty. Produkty kombinují fixní cenu silové složky energie a jednoduchý proces změny dodavatele.
Parametry produktové řady EXTRA (duben 2026):
- Plyn Extra: Cena komodity činí 875 Kč/MWh (bez DPH a distribučních poplatků). Tato cena je jednotná pro všechny kategorie spotřeby a je fixována do 30. 9. 2027.
- Elektřina Extra: Cena silové elektřiny začíná na 2 299 Kč/MWh (bez DPH a distribučních poplatků) v závislosti na distribuční sazbě. Fixace ceny je garantována do 30. 9. 2027.
„Vlivem současné geopolitické situace zůstávají ceny energií pro domácnosti klíčovým tématem. I v této turbulentní době však mohou domácnosti výrazně ušetřit. Často stačí pouze jednoduchá změna dodavatele. S řadou Extra proto přinášíme velmi výhodné ceny a zároveň jistotu silného a spolehlivého partnera. Zákazníkům nabízíme kombinaci okamžité úspory a dlouhodobé cenové stability,“ uvádí Pavel Jaroš, předseda představenstva a generální ředitel české SPP.
Součástí nabídky u produktů Extra zůstává zachování nízké úrovně stálých měsíčních plateb, které se u většiny tarifů pohybují kolem hranice 100 Kč. U zemního plynu je cena komodity identická pro zákazníky v kategoriích Vaření, Ohřev i Topení.
Sjednání produktů řady Extra probíhá buď on-line na webovém portálu www.spp.cz, nebo klasickou cestou prostřednictvím telefonu či pošty. Po nahrání stávajícího vyúčtování a zadání kontaktních údajů připraví společnost SPP zákazníkovi konkrétní návrh smlouvy. Jednoduchý je i elektronický podpis, který zákazník připojí ze svého mobilního telefonu nebo počítače. Po on-line akceptaci nabídky zajistí SPP veškerou administrativu spojenou s přechodem od stávajícího dodavatele energií a zákazník se tak nemusí o nic starat.
SPP je největším slovenským dodavatelem energií. V oblasti dodávky plynu přímo navazuje na více jak 165letou tradici slovenského plynárenství a od roku 2012 působí i na trhu dodávky elektrické energie. SPP garantuje spolehlivé, bezpečné a konkurenceschopné dodávky plynu a elektřiny a s nimi spojené služby ve všech regionech Slovenska i České republiky. Energie úspěšně dodává do více jak 1,5 miliónu odběrných míst. SPP se též věnuje poskytování energetických služeb, energetických smart řešení, rozvoji alternativní dopravy a rozvoji výroby a dodávky obnovitelných energií (elektřiny a biometanu). Od roku 2020 je společnost SPP na Slovensku národním výkupcem elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinnou kombinovanou výrobou.
Prostřednictvím své dceřiné společnosti SPP CNG, s.r.o. podporuje rozvoj využívání CNG a LNG v dopravě jako ekologičtější alternativu k tradičním palivům. Aktivity v oblasti společenské zodpovědnosti a filantropie realizuje SPP prostřednictvím Ekofondu SPP, n.o., Nadácie SPP, Galérie SPP a Múzea SPP. Od roku 2014 je vlastníkem 100 % akcií společnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská republika, která svoje akcionářská práva vykonává prostřednictvím Ministerstva hospodářství Slovenské republiky.
SPP působí na českém trhu už více než deset let. Mezi její dlouhodobé zákazníky patří kromě domácností a malých firem například sklárny, pivovary, teplárenské nebo stavební společnosti i velké průmyslové společnosti.
