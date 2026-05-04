ČPZP: Lékaři opět vyšetří znaménka zdarma v 15 městech

Akci pro širokou veřejnost pořádá Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) již podeváté a opět s ní postupně navštíví 15 vybraných měst. Premiérově zamíří do Prahy nebo Berouna. Během loňského ročníku Spolu proti melanomu lékaři zkontrolovali více než šest tisíc lidí a podezřelé změny na kůži odhalili u 479 z nich.
Letošní roadshow odstartuje v Českých Budějovicích, odkud se přesune do Jihlavy, Třebíče, Znojma, Zlína, Prostějova, Olomouce, Plzně, Berouna, Prahy, České Lípy, Opavy, Frýdku-Místku, Třince a na závěr do Ostravy. Ve všech městech, většinou na centrálních náměstích, bude akce probíhat od 10 do 17 hodin.
Nad preventivní akcí Spolu proti melanomu přijal záštitu ministr zdravotnictví České republiky Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA. V jednotlivých městech jí opět udělili záštity starostové, primátoři, náměstci primátorů nebo členové městské rady. Bližší informace o termínech s upřesněním místa konání jsou v tabulce níže nebo na www.spoluprotimelanomu.cz.
Mluvčí pojišťovny Elenka Mazurová připomíná, že v názvu akce je melanom, který je nejnebezpečnějším druhem rakoviny kůže, protože začíná relativně brzy metastázovat. „Pro úspěšnou léčbu je důležité odhalit rizikové změny na kůži včas. Proto pokud najdete podezřelé pigmentové skvrny, určitě přijďte do našeho stanu, kde budete vyšetřeni odborníky. Prohlídka je zcela zdarma a bez nutnosti předchozího objednání,“ dodává mluvčí ČPZP.
Na akci Spolu proti melanomu, která se tradičně koná pod odbornou garancí ordinace zdravakuze.com, jsou pacientům k dispozici tři oddělené ordinace. Pomocí ručního dermatoskopu budou lékaři zjišťovat, zda znaménka vyžadují odbornou léčbu, ke které jsou pacienti následně odesíláni. Kromě vyšetření kůže lze využít nabídku z tematicky zaměřeného doprovodného programu, kdy si zájemci budou moci nechat vyšetřit vlasovou pokožku, změřit se na přístroji InBody, získat rady a doporučení, jak se ochránit před následky častého a nadměrného slunění nebo jak správně pečovat o své zuby. Partnery doprovodného programu jsou La Roche-Posay, Vichy a značka elmex.
Lidé by neměli s vyšetřením u dermatologa váhat, pokud mají znaménko, které se zvětšuje, rozpíjí, krvácí, svědí, dlouho se nehojí, nebo najdou na své kůži nové, stále se měnící znaménko, či větší množství znamének. „Pokud žádný z termínů bezplatného vyšetření, které pro vás připravujeme, nestihnete, můžete využít příspěvek až 500 korun z fondu prevence na vyšetření kůže u dermatologa,“ dodává mluvčí ČPZP.
Preventivní vyšetření kůže napříč republikou pořádá třetí největší zdravotní pojišťovna od roku 2016 každoročně, nekonalo se jen během covidové pandemie. Vyšetřením ve stanu ČPZP již prošly desítky tisíc lidí.
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna registruje více než 1,3 milionu klientů. Třetí největší zdravotní pojišťovna v zemi má více než sto poboček po celé republice. Klientům spolu s dostupnou a kvalitní zdravotní péčí nabízí atraktivní příspěvky a programy plné výhod, slev a bonusů.
