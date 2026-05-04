Ekonom: Mohli jste bydlet levněji. Stát to překazil

Kovanda předně odmítá tvrzení, že drahé bydlení v Česku ukazuje na limity kapitalismu. Podle něj jde naopak o důsledek zásahů státu. Dokládá to na dvou příkladech z posledních deseti let, ve kterých by podle jeho názoru přirozený tržní mechanismus vedl ke zlevnění nemovitostí, ale stát mu v tom zabránil.
První případ se týká období let 2013 až 2017, kdy ČNB zasáhla proti deflaci a vytvořila velké množství nových peněz. Tím výrazně snížila úrokové sazby a zlevnila hypotéky. Levné úvěry podle Kovandy totiž zvýšily poptávku po bydlení a vedly k růstu cen nemovitostí.
Druhý zásah přišel během pandemie covidu, kdy se stát ve velkém zadlužil a nalil do ekonomiky stovky miliard korun. Výsledkem bylo opět udržení vysoké poptávky a tím pádem i vysokých cen bydlení.
„Na dluh budoucích generací jim ještě k tomu zařídil nedostupné bydlení,“ upozorňuje Kovanda, který kritizuje ty, kteří dnes mluví o limitech kapitalismu, ale přitom státní zásahy dříve podporovali.
Ve skutečnosti jde podle Kovandy o „limity etatismu“. O limity aktivních zásahů státu do ekonomiky. Ti prozíraví, dle slov Kovandy, před zásahy států varovali již před lety.
Kapitalismus prý v Česku narazil na své limity. Třeba proto, že je tu drahé bydlení.— Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) May 3, 2026
Přitom v posledních 10 letech nastaly hned dva zásadní momenty, kdy by kapitalismus bez zásahu bydlení výrazně zlevnil, ale stát mu v tom právě svým zásahem zamezil.
Nejprve v letech 2013 až… pic.twitter.com/ADmGnY9LV6
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku