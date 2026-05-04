18. týden na Energetické burze ČMKB

04.05.2026 9:46 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKB) byly v 18. týdnu uzavřeny kontrakty na dodávku 4,5 tisíce MWh elektřiny a zemního plynu pro konečné odběratele v hodnotě 4 milionů korun.

18. týden na Energetické burze ČMKB
Foto: cmkbk.cz
Popisek: Českomoravská komoditní burza Kladno - logo

Dvouleté kontrakty elektrické energie s dodávkou na rok 2027 až 2028 se ve vysokém napětí obchodovaly za cenu 2442 CZK/MWh.

Roční kontrakty zemního plynu s dodávkou v roce 2028 se v maloodběru obchodovaly za cenu 806 CZK/MWh.

Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství. Obchodování s energiemi organizuje ČMKB v samostatné sekci Energetická burza od roku 2002, která je tak první energetickou burzou v České republice, obchodování s dřívím organizuje od roku 2005 a trh s pohonnými hmotami od roku 2019.

Psali jsme:

18. týden na trhu pohonných hmot ČMKB
17. týden na trhu pohonných hmot ČMKB
17. týden na Energetické burze ČMKB
16. týden na trhu pohonných hmot ČMKB

Článek obsahuje štítky

burza , elektřina , energie , plyn , TZ , kontrakt , ČMKB

Velezrada

Já rozhodně nesouhlasím s tím, aby se EU změnila ve federaci, ale to, že prezident řekne svůj názor, že by ji preferoval, přeci není žádná velezrada. To nemůže říci svobodně svůj názor? Nebo on snad pro přeměnu podniká nějaká kroky, které mi unikly?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Full body cviky bez vybaveníFull body cviky bez vybavení Když s vámi tělo promlouvá přes stav nehtůKdyž s vámi tělo promlouvá přes stav nehtů

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ČPZP: Lékaři opět vyšetří znaménka zdarma v 15 městech

10:28 ČPZP: Lékaři opět vyšetří znaménka zdarma v 15 městech

Také letos si mohou lidé nechat zdarma vyšetřit pigmentová znaménka ve speciálním stanu. Umožní to p…