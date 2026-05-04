Sedm na jednoho, NATO stejně prohrálo. Teď se utěšují drony nad Moskvou

04.05.2026 11:20 | Monitoring
autor: Karel Šebesta

Oznámená hra mezi největšími fanoušky NATO a Ruska se odehrála. A ani přesila sedm na jednoho nestačila, z vítězství se mohl radovat student, který hrál za Rusko. V NATO totiž chybělo letectvo. Studentův protivník se nyní utěšuje, že hru sice prohrál, ale nad Moskvou létají ukrajinské drony.

Sedm na jednoho, NATO stejně prohrálo. Teď se utěšují drony nad Moskvou
Foto: screen X
Popisek: Gunther Fehlinger Jahn a Grigorij Koroljov

Jak jsme již psali, včera se odehrála plánovaná bitva mezi jedním z největších podporovatelů NATO, kterým je rakouský ekonom Gunther Fehlinger-Jahn, a ruským studentem Grigorijem Koroljovem. A to ve strategické hře Hearts of Iron IV.

Psali jsme:

Fehlinger-Jahn měl na své straně další zkušené hráče s vysokým počtem nahraných hodin, ale nakonec ani převaha sedm na jednoho nestačila a Koroljov se mohl radovat z vítězství. Záznam jeho hry ale není dostupný, dle studenta byl z platformy YouTube odstraněn, když ho zřejmě nahlásil někdo z „proukrajinského tábora“. K dispozici je tak pouze záznam z druhé strany, kde na konci hry Rusko ovládá území Francie, Itálie, Ukrajiny, Polska, Německa i Česka.

Podle vyjádření Koroljova k vítězství Ruska vedlo to, že tým NATO se nesoustředil na budování letectva a také neposlal vojáky do svých přístavů.

Fehlinger-Jahn na videu uznává svou porážku. „Bohužel jsme neinvestovali do zbrojení, nebyli jsme sjednoceni, neměli jsme průmysl na výrobu letectva,“ uvedl. A dodal: „A to se děje. Pokud jste rozděleni a neinvestujete do průmyslu, tak vás nakonec čeká porážka. To je dnešní lekce, i nešťastná bytost nás mohla porazit, protože jsme toho hodně pokazili,“ prohlásil Fehlinger-Jahn, než se jeho spoluhráči začali hádat nad tím, co pokazili konkrétně a také panovala shoda, že to byl nedostatek letectva.

„Hru jsme prohráli, ale válku vyhráváme,“ poznamenal ještě Fehlinger-Jahn na síti X, spolu s videem, dle kterého ukrajinské drony dolétly až k Moskvě.

Psali jsme:

SMS? Ulice plné. Děti? Ticho. Kekely udeřil na „spravedlivé“ chvilkaře
„Zlatý záchod“ Mindič opět na scéně. Bývalý ministr má problém
Ukrajinci jsou nespokojení s tím, co teď slyší z EU
Ukrajinci zakázali 11 knih. Třeba Alej andělů

 

Zdroje:

https://t.co/0T8FpWoNTo

https://t.co/6qdMT82Aab

https://t.co/QoeIL4ZoW3

https://twitter.com/GunterFehlinger/status/2051071610128326859?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Zigga1945/status/2051059856241467612?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Zigga1945/status/2051066884418597264?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.youtube.com/watch?v=0SipHIVW85Q

Článek obsahuje štítky

cenzura , válka , YouTube , válka na Ukrajině , Grisha Putin , Koroljov , Fehlinger-Jahn

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Mgr. Karel Haas byl položen dotaz

Legislativní nouze

Neměl by se změnit zákon, aby projednávání zákonů v legislativní nouzi nemohlo být zneužíváno? Přijde mi, že je nebezpečné, že se vlastně cokoliv může projednávat v legislativní nouzi nebo to má nějaká přesná pravidla?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Stačí málo a bouře je na světěStačí málo a bouře je na světě Vysoký tlak srazí na kolena kombinace citronu i melounuVysoký tlak srazí na kolena kombinace citronu i melounu

Diskuse obsahuje 17 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Hádka s Macinkou se obrací proti Vondrovi a jeho minulosti

12:10 Hádka s Macinkou se obrací proti Vondrovi a jeho minulosti

Slova ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé sobě) z nedělní Partie mají dohru. Macinka tam mlu…