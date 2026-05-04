Sedm na jednoho, NATO stejně prohrálo. Teď se utěšují drony nad Moskvou

Jak jsme již psali, včera se odehrála plánovaná bitva mezi jedním z největších podporovatelů NATO, kterým je rakouský ekonom Gunther Fehlinger-Jahn, a ruským studentem Grigorijem Koroljovem. A to ve strategické hře Hearts of Iron IV.
Fehlinger-Jahn měl na své straně další zkušené hráče s vysokým počtem nahraných hodin, ale nakonec ani převaha sedm na jednoho nestačila a Koroljov se mohl radovat z vítězství. Záznam jeho hry ale není dostupný, dle studenta byl z platformy YouTube odstraněn, když ho zřejmě nahlásil někdo z „proukrajinského tábora“. K dispozici je tak pouze záznam z druhé strany, kde na konci hry Rusko ovládá území Francie, Itálie, Ukrajiny, Polska, Německa i Česka.
Podle vyjádření Koroljova k vítězství Ruska vedlo to, že tým NATO se nesoustředil na budování letectva a také neposlal vojáky do svých přístavů.
TOTAL RUSSIAN VICTORY, THANK YOU ALL TO SUPPORTING ME ????????— GrishaPutin (@Zigga1945) May 3, 2026
YOUTUBE REMOVED THE STREAM, MOST LIKELY REPORTED BY THE PRO-UKRANINAN CROWD.
I WILL APPEAL, HOPEFULLY WE WILL GET TO SEE THE MOST EPIC VOD. pic.twitter.com/6qdMT82Aab
IT IS PART OF THE FEHLINGER DOCTRINE TO NOT DO AIRFORCE AND NOT GARRISON YOUR PORTS??? pic.twitter.com/QoeIL4ZoW3— GrishaPutin (@Zigga1945) May 3, 2026
Fehlinger-Jahn na videu uznává svou porážku. „Bohužel jsme neinvestovali do zbrojení, nebyli jsme sjednoceni, neměli jsme průmysl na výrobu letectva,“ uvedl. A dodal: „A to se děje. Pokud jste rozděleni a neinvestujete do průmyslu, tak vás nakonec čeká porážka. To je dnešní lekce, i nešťastná bytost nás mohla porazit, protože jsme toho hodně pokazili,“ prohlásil Fehlinger-Jahn, než se jeho spoluhráči začali hádat nad tím, co pokazili konkrétně a také panovala shoda, že to byl nedostatek letectva.
„Hru jsme prohráli, ale válku vyhráváme,“ poznamenal ještě Fehlinger-Jahn na síti X, spolu s videem, dle kterého ukrajinské drony dolétly až k Moskvě.
we lost the game but are winning the war https://t.co/0T8FpWoNTo— Gunther Fehlinger-Jahn (@GunterFehlinger) May 3, 2026
