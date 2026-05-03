Článek byl převzat z Profilu Ing. Radovan Vích - Vích (SPD) Koncepce výstavby AČR 2040: realistická obrana v nových podmínkách
Připravovaná Koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2040 (KVAČR2040) proto nemůže být jen seznamem modernizačních projektů, ale musí definovat skutečnou schopnost státu vést obranu v podmínkách moderní války. Musí přitom vycházet nejen ze zkušeností z konfliktů, ale i z dlouhodobého výhledu Ministerstva obrany a jeho plánovacích dokumentů, aby byla reálně provázána s řízením a financováním resortu.
Zároveň je nutné reflektovat proměnu aliančního prostředí. Očekávaná revize tzv. Capability Targets 2029 a postupné snižování americké vojenské přítomnosti v Evropě – včetně oznámeného snížení počtu vojáků Spojených států v Německu o 5 tisíc znamenají, že NATO už nebude, jaké bývalo, a že členské státy budou muset převzít větší díl odpovědnosti. Česká republika proto musí budovat schopnosti, které budou nejen deklarované, ale skutečně udržitelné a použitelné k obraně našeho státu.
Zkušenosti z Ukrajiny zároveň ukazují, že technologická převaha nestačí bez dostatečné masy sil, logistiky a průmyslového zázemí. Vedle projektů, jako jsou letouny F-35, které možná dostaneme v roce 2035, je proto nutné posilovat pozemní síly, budovat teritoriální síly a další mobilizační schopnosti. Stejně zásadní je budování protivzdušné obrany, rozvoj bezpilotních prostředků, digitalizace bojiště a schopnost rychlé výroby a doplňování materiálu při přechodu státu na válečnou výrobu v případě vyhlašování vyšších krizových stavů.
Přístup předchozí vlády potom vykazuje významné rezervy. Kontrolní závěry Nejvyššího kontrolního úřadu ukazují, že ani výrazné navýšení rozpočtu v posledních letech nevedlo k odpovídajícímu růstu reálných schopností armády. To potvrzuje, že klíčová není výše výdajů, ale jejich efektivní využití. Bezpečnost státu nelze budovat na zálohových platbách či formálním čerpání rozpočtu, ale na systematickém rozvoji skutečných schopností.
Nedílnou součástí nové koncepce musí být také posílení logistického a průmyslového zázemí, včetně schopnosti dlouhodobé produkce munice a oprav techniky. V rámci tzv. Host Nation Support je zároveň vhodné zvažovat i budování vojenské nemocnice, která by posílila nejen podporu spojeneckých sil, ale i odolnost státu v krizových situacích. Klíčovým předpokladem úspěchu je rovněž legislativní rámec. Současná krizová a obranná legislativa neodpovídá požadavkům dnešní doby a její revize je nezbytná. Přestože byla v minulosti opakovaně deklarována jako priorita, dosud nebyla naplněna.
KVAČR2040 tak musí být realistickým, provázaným a řiditelným dokumentem. Jejím cílem by neměla být pouze modernizace, ale vytvoření armády, která bude skutečně schopna obstát v podmínkách moderního konfliktu i v situaci, kdy na Českou republiku dopadne větší díl odpovědnosti za obranu státu a k tomu je potřeba zdroje nejen finanční a materiální, ale zejména lidské. A to vidím jako největší problém, který je potřeba řešit. Nikoliv pouze nábory a odchodovost, ale také doplňování a rozvinování na válečné počty. Pokud nebude zajištěna provázanost, potom budou veškeré plány nereálné a těžko splnitelné i když bude armáda dostávat mnohem více finančních prostředků.
