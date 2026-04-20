16. týden na Energetické burze ČMKB

20.04.2026 9:38 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Na Českomoravské komoditní burze Kladno byly v 16. týdnu uzavřeny kontrakty na dodávku 258 tisíc MWh elektřiny a zemního plynu pro konečné odběratele v hodnotě 430 milionů.

Roční kontrakty elektrické energie s dodávkou pro rok 2027 se v nízkém napětí obchodovaly za cenu 2414 CZK/MWh, ve vysokém napětí uzavíraly s kurzem 2407 CZK/MWh.

Roční kontrakty zemního plynu s dodávkou v roce 2027 se v maloodběru obchodovaly za cenu 943 CZK/MWh, ve velkoodběru uzavíraly s kurzem 949 CZK/MWh.

Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství. Obchodování s energiemi organizuje ČMKB v samostatné sekci Energetická burza od roku 2002, která je tak první energetickou burzou v České republice, obchodování s dřívím organizuje od roku 2005 a trh s pohonnými hmotami od roku 2019.

