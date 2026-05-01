Ředitelství silnic a dálnic začalo stavět úsek D35 Úlibice – Hořice

„Zahájení stavby úseku Úlibice–Hořice představuje další důležitý krok k dokončení severní části dálnice D35. Příprava tohoto úseku byla dlouhodobá a provázela ji řada složitých majetkoprávních i povolovacích překážek. Naposledy byla realizace ohrožena nedostatkem financí, které se předchozí vládě nepodařilo zajistit. To je však nyní minulostí. Klíčové je, že se staví, tempo přípravy dalších úseků se zrychluje a občané i obce v regionu už vidí konkrétní výsledky. Ještě letos zahájíme také výstavbu dálničního obchvatu Úlibic a zároveň intenzivně pracujeme na PPP projektu dostavby D35 až k Mohelnici, jehož realizaci spustíme do konce roku,“ říká ministr dopravy Ivan Bednárik.
Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?
Anketa
Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?
Trasa povede mimo zastavěná území, převážně se jedná o zemědělské pozemky. Součástí úseku bude 18 mostů, z toho 12 přímo na dálnici, dohromady se bude stavět téměř kilometr mostních konstrukcí. Vznikne i mimoúrovňová křižovatka (MÚK) Chomutice, která bude mít deltovitý tvar a jejíž větve budou 1,2 kilometru dlouhé. Obyvatele okolních obcí ochrání před hlukem devět protihlukových stěn dlouhých téměř tři kilometry, vyroste také půlkilometrová ptačí zábrana. Na začátku u Úlibic a v prostoru MÚK Chomutice zasahuje stavba do ploch, které se využívají jako polní zemědělské letiště. Toto letiště bude nutné přemístit. Při přípravě stavby muselo ŘSD vypořádat smlouvy s neobvyklým množstvím majitelů pozemků, smluv bylo víc než tisíc.
„Co se týká délky úseku i ceny, jde o jednu z našich letošních největších zakázek. Obrovské bude i množství zeminy, se kterou se bude na stavbě pracovat, jen v násypech to bude 1,82 milionu metrů krychlových. Na tomto dálničním úseku bude také oboustranná odpočívka Holovousy, která bude mít dohromady 140 parkovacích míst pro nákladní auta, 136 stání pro osobní automobily, také 22 míst pro karavany i záliv pro dvě nadrozměrné soupravy. Odpočívku zprovozníme zároveň s dálničním úsekem. Jsem velmi rád, že v této chvíli je téměř celá D35 mezi Hradcem Králové a Jičínem buď už hotová nebo rozestavěná,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
Letos zprovozní ŘSD na dálnici D35 nových minimálně 12,4 kilometru, a to úseky od Ostrova k Vysokému Mýtu a od MÚK Sadová k MÚK Plotiště. Zároveň ŘSD vybírá zhotovitele posledního úseku D35 mezi Hradcem Králové a Jičínem, a to obchvatu Úlibic. A ministerstvo dopravy vybírá koncesionáře PPP projektu na stavbu posledních dvou úseků mezi Opatovcem a Mohelnicí.
Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje celkem 243 kilometru nových staveb. Jedná se o 173,7 km dálnic a 69,3 km silnic I. třídy. Ve výběrovém řízení se nachází dalších 116,7 km dálnic a silnic I. třídy.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku