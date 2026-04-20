16. týden na trhu pohonných hmot ČMKB

20.04.2026 10:07 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Kontrakty motorové nafty na trhu pohonných hmot Českomoravské komoditní burzy Kladno se v 16. týdnu obchodovaly za průměrnou cenu 26,34 CZK/litr.

Foto: cmkbk.cz
Popisek: Českomoravská komoditní burza Kladno - logo

Celkem bylo zobchodováno 27 tisíc litrů nafty v hodnotě 0,7 milionů korun. Průměrná cena jednoho litru MON na trhu PHM Českomoravské komoditní burzy Kladno poklesla oproti hodnotě z minulého týdne o 13,4 procenta.

Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství. Obchodování s pohonnými hmotami organizuje od roku 2019 v sekci Průmyslové komodity.

Článek obsahuje štítky

burza , pohonné hmoty , TZ , kontrakt , ČMKB

Ing. Martin Kolovratník byl položen dotaz

Zákon

Prý vaše vláda připravila zákon, který umožní v případě nutnosti operativně regulovat ceny pohonných hmot. Co přesně to znamená pro nás, ale i pro druhou stranu? To budete moci zasahovat libovolně do tržní ekonomiky? Na základě čeho? Jasně zlevnění jako spotřebitel vítám, ale většinou má vše i negat...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

