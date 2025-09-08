36. týden na trhu pohonných hmot ČMKB

08.09.2025 10:41 | Tisková zpráva

Denní kontrakty motorové nafty na trhu pohonných hmot se ve 36. týdnu obchodovaly za průměrnou cenu 14,68 CZK/litr.

36. týden na trhu pohonných hmot ČMKB
Celkem bylo zobchodováno 78 tisíc litrů nafty v hodnotě 1,1 milionu korun. Průměrná cena jednoho litru MON na trhu PHM Českomoravské komoditní burzy Kladno poklesla oproti hodnotě z minulého týdne o 4,9 procenta.

Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství. Obchodování s pohonnými hmotami organizuje od roku 2019 v sekci Průmyslové komodity.

