Kupka (ODS): Demokracie je každodenní úkol, ne jen záležitost voleb

Demokracii je třeba chránit a rozvíjet!
Demokracie není samozřejmost ani trvalý stav. Je to systém, o který je nutné se neustále starat. Každá generace nese odpovědnost za to, aby zůstala živá, funkční a spravedlivá. Pokud lidé rezignují na zájem o veřejné dění, kontrolu moci a občanskou odpovědnost, demokracie postupně slábne. Je proto nutné ji aktivně bránit před zneužíváním moci, korupcí i omezováním svobod.
Demokracie je každodenní úkol, ne jen záležitost voleb. Projevuje se v respektu k pravidlům, v ochotě naslouchat druhým, vést otevřenou debatu a postavit se nespravedlnosti. Stojí na aktivních občanech, kterým není lhostejné, co se kolem nich děje.
Silné instituce zajišťují stabilitu a důvěru ve stát. Musí fungovat profesionálně, transparentně a bez politických tlaků. Nezávislá justice je zárukou spravedlnosti a ochrany práv, protože zajišťuje, že zákon platí pro všechny stejně. Férová pravidla pro všechny vytvářejí rovné podmínky ve společnosti a posilují důvěru lidí v demokratický systém.
Demokracie tak stojí na hodnotách svobody, spravedlnosti, odpovědnosti a rovnosti. Jsme OBČANŠTÍ DEMOKRATÉ a politikou žijeme, aby tyto hodnoty v České republice zůstaly doma a dále jsme je rozvíjeli.
Mgr. Martin Kupka
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV