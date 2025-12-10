Vidlák má návrh pro zelené děti i jejich učitele

Tak studenti demonstrovali proti Motoristům. Už dopředu si připravili hesla, která vám přikládám na obrázku. Chválíte děti za takové aktivity?
Hele, že oni demonstrovali v době, kdy by měli sedět ve škole a učit se? Je hrozně zajímavé, že ta svoje hesla nikdy nechodí deklamovat někdy v podvečer ve svém osobním volnu. Ale asi by nás to nemělo překvapit. Svatá Gréta to tak dělala také. Také stávkovala v době školní docházky.
Na druhou stranu, co nám brání, abychom dětem ta jejich hesla vyplnili? Nechme je chodit pěšky, vypněme jim na internátech topení, učit se mohou při svíčkách a úkoly ať píšou na břidlicovou tabulku. Tak totiž bude vypadat budoucnost, pokud si ji vydemonstrují.
A možná by to chtělo stejnou budoucnost nabídnout i jejich učitelům. Byt o velikosti dnešního WC, plat jednou do roka na nové oblečení a ve volném čase chodit muzicírovat na varhany v místním kostele. Dokud to nezažijí, tak neuvěří.
Setkáváte se s takovým „odbojným mládím“ i doma nebo v rodinách svých přátel? On ten kánon médií a vzdělávacích institucí je silný. Děti slyší, že správný a uvědomělý občan si toto myslí.
Ale vůbec. Moje děti doma vědí, co to znamená „chléb náš vezdejší“. Když musíte ráno před odchodem do školy ještě nakrmit dobytek a po příchodu ze školy vynést popel z kotle a jít nakrouhat krmnou řepu, tak si i jinak vážíte řízku k nedělnímu obědu. Když se teplo zajišťuje termostatem a světlo vypínačem, tak se snadno dělá klimatická uvědomělost. Ale stačí uvíznout na čtyři hodiny ve výtahu díky blackoutu a ono vás to přejde...
Nicméně Filip Turek ministrem není. Zatím není, podle vás? Nebo nebude?
Já myslím, že nebude. V uplynulých dvou měsících se totiž řešilo, jestli stojí za to, kvůli jednomu Turkovi shodit celou vládu i celou koalici. A ukázalo se, že nikoliv. Filip Turek to nakonec sám... rád... musel uznat. Teď už jen sledujeme tanečky, jak minimalizovat škody. Podle mě Turek bude na ministerstvu prvním náměstkem a de facto ho to nechají řídit.
Považuju to za rozumné rozhodnutí. Jde přece o naši zemi a její občany, no ne? Stojí jeden Turek za předčasné volby? Nebo snad za výměnu koaličního partnera?
Politika je v tomto krutá. Můžete vyhrát, můžete svou stranu přivést k historickému úspěchu a stejně za to zaplatit dost vysokou cenu.
Andrej Babiš jmenován byl. Prezident Pavel mu řekl, že hlavně ty zbraně a ohrožení země… A Babiš mluvil o tom, že chce, aby se tu žilo nejlépe na světě. Co je to za kontrast?
Hele, nakonec to vlastně nebylo žádné drámo. Prostě nám kohouti chvíli kroužili kolem sebe, natřásali si peří a nakonec si řekli, že do souboje nepůjdou a uzavřeli spolu mír až do příští války. Babiš je premiérem a prezident ho bude v jeho konání zdržovat pravidelnými vety. Stejně tak bude Babiše zdržovat Senát. Nejsme žádná banánová republika, ale normální nudná demokracie.
Koneckonců, svět se teď mění přímo před očima. Letité pravdy přestávají platit. Co je na tom divného, že to nakonec došlo i hradní Stosedmičce?
Americká bezpečnostní strategie už nehodlá „bojovat za demokracii“ všude po světě a EU křičí, že se „staví proti Evropě“. Staví se proti Evropě nebo EU?
Tohle přece vůbec nesouvisí s Američany. Tohle souvisí jen a pouze s EU, která za posledních dvacet let značně oslabila. Její hospodářský význam klesl o polovinu, možná víc. A díky válce na Ukrajině klesl i její vojenský a diplomatický význam. Evropa už není pro USA výhodou, ale přítěží. Je lepší obchodovat s „diktátorem“ Putinem či Narendou Módím i Si Ťin-pchingem než doplácet na Německo a ukrajinské zlaté hajzlíky. Evropa je pro USA čistá ztráta, protože evropských hodnot se americký pracující nenají.
Jestli se EU nelíbí, co si o ní USA myslí, není nic jednoduššího než přestat s pitomými grýndýly, přestat s cenzurou, přestat s regulacemi a udělat Evropu opět velkou. Přece jenom je to trh s pěti sty miliony obyvateli a pořád tu ledacos umíme. Navrhl bych tomu hned i heslo: Evropa bez Brusele! To by mohlo pro začátek stačit.
Západoevropské vlády si doopravdy myslí, že utáhnou svým občanům daně, aby se mohlo zbrojit. A do toho ještě Green Deal. Nesahej na tu plotnu, dalo by se říct?
Podívejte se, jak to vedl Fiala. On byl přímo kvintesence evropských hodnot. Zvedl daně? Zvedl. Udělal konsolidační balíček? Udělal. Snížil tím rozpočtový deficit? Nesnížil. Vyzbrojil naši zemi? Nevyzbrojil. Zajistil alespoň spokojené dělníky pro zbrojní průmysl? (To minule Heydrich zvládl.) Nezajistil. Myslíte, že Merzovi nebo Macronovi se to podaří lépe? Na začátku každého granátu je vysoká pec, důl na uhlí a železnou rudu. Tohle také nemáme, takže myslím, že se můžeme všichni uklidnit a jít žádat o mír, dokud je Rusko ještě daleko.
Abychom se vrátili na zem, k nám. Předseda Asociace soukromého zemědělství Šebek při předávání zemědělských cen vystřihl drsný projev. Viděl jste a souhlasil jste?
Hele, já už jsem de facto předseda hnutí STAČILO! v demisi, takže mohu mluvit, jak mi zobák narostl: Ať jde Šebek i s celou svou asociací do Brusele a vrátí se, až bude umět vyprodukovat litr mlíka za osm korun a nebude k tomu potřebovat víc dotací než tržeb. To je hrozně hezké, že si tady platíme neproduktivní zemědělce, abychom se mohli koukat na kravičky a telátka a abychom si mohli povídat o úhorech a biopšenici. Ve skutečnosti potřebujeme racionalizaci, která nám zajistí levné maso i levný chleba a zároveň vydělá třeba i na to, abychom mohli do země zase dávat hnůj.
V této zemi je zemědělství založeno na středně velkých podnicích, které drží kromě rostlinné i živočišnou výrobu. Tohle musíme rozvíjet a ne sypat peníze producentům, kteří obhospodařují patnáct procent ploch, ale vyprodukují jedno procento potravin. Kdyby dneska stát skončil s dotacemi, tak Šebek a jeho asociace zkrachují jako první a Agrofert jako poslední.
Fuj, to jsem se rozohnil...
autor: Jaroslav Polanský