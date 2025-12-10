ČEZ: Zákazníkům od nespolehlivých dodavatelů fotovoltaik chybí následný servis a revize

10.12.2025 16:26 | Tisková zpráva

Řada zákazníků v Česku se kvůli krachu nebo odchodu svého dodavatele fotovoltaiky z českého trhu nemá kam obrátit s žádostí o servisování či revizi technologie.

Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Pravidelná údržba je přitom klíčová pro zachování plné účinnosti a životnosti zařízení. ČEZ Prodej vychází vstříc poptávce těchto zákazníků a nabídne jim nejen jednorázové servisní i revizní služby, ale i pomoc při poruše. Certifikovaní technici zvládnou prověřit drtivou většinu technologií, které se v Česku montují.

ČEZ Prodej reaguje na narůstající počet dotazů ze strany lidí, kteří si nechali fotovoltaiku namontovat od jiného dodavatele, ale péči o zařízení poptávají raději od ČEZ. Některým jejich dodavatel zkrachoval nebo se stáhnul z českého trhu. Jiní mají s tím, kdo jim instaloval technologie, špatné zkušenosti a hledají jistotu kvality jinde. Další zase zjistili, že dodavatel následnou péči o technologii vůbec nenabízí.

„Trh s fotovoltaikami si prošel v posledních několika letech velmi turbulentním vývojem. Návrat poptávky do normálu po enormním boomu v letech 2022 a 2023 totiž řadu narychlo vzniklých, neseriózních dodavatelů položil, což pro jejich zákazníky znamená ztrátu péče o zařízení. Ta je přitom klíčová pro to, aby jim sloužilo co nejlépe a co nejdéle. Měsíčně se na nás obracejí desítky lidí s tím, že shánějí někoho, kdo by se jim o jejich střešní instalace postaral,“ uvedl generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

Pravidelné péče a údržba jsou důležité pro prodloužení životnosti i pro zachování co nejvyšší účinnosti technologie. Zároveň slouží jako prevence: včasné odhalení případných problémů předchází složitějším a dražším opravám v budoucnu a rovněž snižuje riziko požáru. V rámci jednorázového servisu provedou certifikovaní technici analýzu stavu výroby, vizuální kontrolu bezpečnosti provozu zařízení, preventivní údržbu technologie a aktualizaci firmwaru klíčových prvků technologie. Detailní popis služby najdou zákazníci na webu Servis a revize fotovoltaiky | Skupina ČEZ.

Zákazníci s instalací od cizího dodavatele mají možnost si objednat jednorázový servis, revizi zařízení nebo hromosvodu. Případně i projektovou dokumentaci. Zákaznicí s fotovoltaikou od ČEZ Prodej mají možnost využít jednorázového i pravidelného servisu.

Příklady zákazníků, kteří se na ČEZ obracejí:

Zákazník 1: Instalaci střešní fotovoltaiky má od společnosti, která letos v létě oznámila úpadek. Příští rok by chtěl nechat provést velkou revizi po čtyřech letech fungování, společnosti, na kterou dodavatel převedl servisní služby, ale nevěří. Revizi si chce objednat u stabilní firmy.

Zákazník 2: Fotovoltaiku si nechal dodat od známého svého souseda. Když si ale chtěl objednat servisní prohlídku, přestali mu brát telefon a e-maily ignorují. Přemýšlí, že fotovoltaiku odpojí, protože se bojí toho, jestli funguje, jak má. Shání kvalitního servisního partnera, který by se o jeho zařízení postaral.

Zdroje:

https://www.cez.cz/cs/sluzby/servis-a-revize-fotovoltaiky

