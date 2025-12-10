„Turek vadí? A co tohle?“ Vondráček na Petra Pavla vytáhl ošklivou věc

Předseda Svobodných Libor Vondráček se pořádně obul do prezidenta Petra Pavla. Kvůli Filipu Turkovi. Upozornil na jeden ze starších prezidentových výroků a postavil ho do kontrastu s tím, co Petr Pavel říká dnes.

Prezident Petr Pavel 9. prosince jmenoval Andreje Babiše (ANO) premiérem. Ale k čestnému prezidentovi Motoristů Filipu Turkovi, který se za Motoristy měl v Babišově vládě stát nejprve ministrem zahraničí a posléze ministrem životního prostředí, se dál staví kriticky. Především kvůli tomu, jak se Turek v minulosti vyjadřoval na sociálních sítích.

Filip Turek se za některé své výroky z minulosti omluvil a zdůraznil, že je psal v době, kdy byl mladší a procházel tzv. „telecími léty“. O některých dalších výrocích, např o výrocích s rasistickým podtextem na adresu případu žhářů z Vítkova na Opavsku, prohlásil, že je vůbec nepsal.

Prezident si však trvá na tom, že takovýto člověk, o němž např. sněmovní Piráti tvrdí, že se oháněl nacistickým pozdravem a ostatně sám letos na Národní třídě pronesl slova o „hajlování do ksichtu“, ministrem být nemá.

Turek uznal, že pokud jde o výrok na Národní třídě, přestřelil a jako člen vlády by se takto nevyjadřoval.

Prezident si však stále trvá na svém a Filipa Turka příliš do vlády jmenovat nechce. Andrej Babiš mu také přinesl seznam kandidátů na ministry, kde jméno Filipa Turka chybělo. Ze zdravotních důvodů. Filip Turek má problémy s páteří a nelze vyloučit, že ho čeká operace.

Libor Vondráček, předseda Svobodných, který se stal poslancem v rámci kandidatury ve spolupráci s SPD, se však vrátil ke starším výrokům prezidenta Petra Pavla a postavil je do kontrastu s tím, co hlava státu říká dnes.

„Je důležité, co představuje dnes,“ citoval Vondráček Pavla. A na sociální síti Facebook hned pokračoval. „Ne, to není citát, kterým Petr Pavel vysvětluje, že dodrží ústavu a jmenuje Filipa Turka ministrem. To jsou slova po jeho schůzce s džihádistou z Al-Káidy Ahmadem al-Šarou, samozvaným prezidentem Sýrie,“ doplnil jedním dechem.

autor: Miloš Polák

