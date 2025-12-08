Lesy ČR: Chřibské stromořadí obnovily Lesy ČR

09.12.2025 19:28 | Tisková zpráva

Půlkilometrové stromořadí ve Starých Hutích v pohoří Chřiby ve Zlínském kraji obnovily letos na podzim Lesy České republiky podél polní cesty a červeně značené turistické trasy (GPS: 49.1333681N, 17.2945003E).

Foto: lesycr.cz
Popisek: Lesy ČR - logo

Projekt za bezmála 390 tisíc korun je plně hrazený z Operačního programu Životní prostředí. „V první etapě jsme vysadili ke stávajícím dubům, javorům a třešním dalších 65 stromů a 174 keřů. V další etapě jim budeme věnovat následnou péči, aby se ujaly, rostly a tvořily v krajině clonu proti větrné erozi. Navíc zadržují vláhu v krajině, což zlepšuje mikroklima místa, a přispívají k podpoře biodiverzity, takže zmírňují dopady klimatické změny,“ říká Michal Pojezdný, inspektor ochrany přírody z jihomoravského Oblastního ředitelství Lesů ČR. 

