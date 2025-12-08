Lesy ČR: Chřibské stromořadí obnovily Lesy ČR

Projekt za bezmála 390 tisíc korun je plně hrazený z Operačního programu Životní prostředí. „V první etapě jsme vysadili ke stávajícím dubům, javorům a třešním dalších 65 stromů a 174 keřů. V další etapě jim budeme věnovat následnou péči, aby se ujaly, rostly a tvořily v krajině clonu proti větrné erozi. Navíc zadržují vláhu v krajině, což zlepšuje mikroklima místa, a přispívají k podpoře biodiverzity, takže zmírňují dopady klimatické změny,“ říká Michal Pojezdný, inspektor ochrany přírody z jihomoravského Oblastního ředitelství Lesů ČR.
autor: Tisková zpráva