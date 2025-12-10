Fiala se loučil: Jsem úspěšný na sítích, nemusím mít nějaké funkce

Končící premiér Fiala na tiskové konferenci po posledním jednání vlády připomněl situaci, ve které se podle něj Česká republika nacházela při jeho nástupu do funkce, a následně citoval britský deník Economist, podle kterého je nyní Česko „šestou nejlepší ekonomikou ze zemí OECD“. „Ekonomika roste, roste rychleji, než experti předpokládali,“ prohlásil Fiala.
Ministr vnitra v demisi a předseda hnutí STAN Vít Rakušan ocenil skutečnost, že Fialova vláda navzdory očekáváním vydržela celé volební období a ponechala si dobré vztahy. „V lednu půjdu s panem premiérem na večeři,“ poznamenal s úsměvem. Za klíčový moment označil Fialovu cestu do Kyjeva krátce po ruské invazi. Tento krok podle něj představoval „důležitý symbol“, jenž jasně ukázal, „kam Česko patří a že si uvědomuje, kdo je agresorem a kdo obětí“.
Poté, co se končící vláda pochválila za čtyřleté vedení země, přišly dotazy novinářů. Nejdelší dotaz přednesl novinář Radek Bartoníček z Aktuálně.cz. Ten si úplně na závěr tiskové konference vzal mikrofon a položit tři dotazy mu trvalo neuvěřitelné dvě minuty, ve kterých spíše sdílel své vlastní postoje a stihl se i otřít o nastupující vládu Andreje Babiše.
„Já jsem tady asi nejstarší novinář, což je hrozné, ale aspoň za sebe řeknu, pane premiére, díky za vaši komunikaci, protože byla slušná a korektní. Doufám, že to bude i u budoucí vlády, i když o tom mám pochybnosti,“ prohlásil Bartoníček.
Následně se zeptal Fialy, jak si vyložit jeho proklamace, že se chce více věnovat studentům. „Znamená to, že se budete studentům věnovat víc než politice, nebo máte ještě nějaké politické ambice?“ tázal se Bartoníček, což Fialu viditelně pobavilo.
„Andrej Babiš bude určitě v příštích měsících říkat, jak ten Fiala byl hrozný. Budete na to reagovat? A chcete se ještě vrátit na toto pódium, nebo už s tím vůbec nepočítáte?“ vyptával se Bartoníček.
Druhý dotaz směřoval ke slovům Fialy, že možná měl více jezdit mezi lidi a vysvětlovat jim úspěchy své vlády. „Já bych řekl, že jste měl více poslouchat novináře, kteří to mnohokrát říkali. Ale řekl byste ještě něco dalšího, co se vám nepodařilo? Protože to v té vaší osmdesátistránkové brožuře asi nebude. Já když jsem mluvil s lidmi, tak mi zejména říkali, že premiér nemá dostatečný přehled o tom, jak žijí a jak se jim snížila životní úroveň. Na to prosím reakci,“ vyzval Bartoníček Fialu, aby se zamyslel nad svými chybami a rovnou mu vysvětlil, jaké chyby vidí on sám.
Poslední dotaz, který přišel v rámci Bartoníčkova dvouminutového řečnění, se týkal slov Petra Fialy o sjednocování pravice, ačkoliv uvnitř ODS se spíše množí názory, aby strana opět začala pracovat sama. „Zkuste k tomu říci pár slovíček,“ řekl Bartoníček a k překvapení všech dodal, že mikrofon si ještě nechá.
Fiala na úvod poprosil o trpělivost se zveřejněním svých dalších plánů, protože si potřebuje dát od všeho odstup. „Nyní se naplno věnuji práci předsedy vlády a předsedy ODS a už jsem řekl, že poté se chci věnovat studentům a mladým lidem, diskutovat s nimi, motivovat je, aby se věnovali politice. Těch plánů je více a určitě o nich můžeme později diskutovat,“ reagoval Fiala.
„Ale z politiky neodcházím, vnímám tu velkou důvěru a podporu od lidí, kterou jsem cítil po celou dobu i po volbách. S tímto kapitálem chci určitě nadále pracovat,“ dodal premiér v demisi.
Ohledně spojování pravice nebo směřování ODS Fiala stručně odpověděl, že to už bude na jiných, aby ukázali své koncepce, kam strana míří. „Ale opakuji, co jsem říkal už mnohokrát jako občan, politik a politolog. Musíme porazit populismus a extremismus, jako se to děje všude v Evropě a na světě, kde demokracie bojuje o svůj charakter. Máme-li porazit tu mediální a profesionální mašinerii hnutí ANO, musíme úzce spolupracovat a najít nové metody komunikace a řešení problémů, protože to, co stačilo před dvaceti lety k přesvědčení občanů, už v dnešní nové době nestačí,“ vysvětloval Fiala, možná si vědom, že tradičním politickým stranám ujíždí vlak.
K dotazu, co by mohl veřejně říci, že jako premiér udělal špatně, Fiala ironicky prohlásil, že to moderní politik nedělá. „Proč po mně chcete sebekritiku, to moderní úspěšný politik neříká. Podívejte se do Spojených států. Takže naše vláda byla úspěšná, nejlepší v historii, všechno je fantastické,“ prohlásil s úsměvem Fiala a dovysvětlil, že jde o sarkasmus, a nakonec pár bodů, které se nepovedly, zmínil, jako například digitalizace stavebního řízení nebo pomalé posuny ve školství.
Tisková konference tím ale neskončila, protože Radek Bartoníček měl stále v ruce mikrofon a znovu na Fialu naléhal, aby lidem sdělil, zda se bude nadále mediálně vymezovat vůči Andreji Babišovi, nebo si dá úplnou politickou dovolenou.
„Nechte se překvapit,“ dodal Fiala s úsměvem a pak sebevědomě prohlásil, že navzdory předpokladům je na sítích jedním z nejúspěšnějších politiků. „To nemíním hodit za hlavu, už kvůli všem těm sledujícím, a myslím, že k tomu, abych ovlivňoval veřejný prostor, nemusím mít nějaké funkce,“ dodal.
