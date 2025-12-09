Těší se na Babiše, českou opozici nepřijmou. Přišlo ze Slovenska

Skupina českých poslanců budoucí opozice se ve čtvrtek vlakem na vlastní pěst vydává na Slovensko, kde chce podle vlastních slov napravit údajnou chybu, které se dopustil předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD), když do své delegace nepřibral zástupce stran Fialovy vládní končící koalice.
Do Bratislavy se vypraví pět opozičních politiků, tedy za každou stranu jeden. Nejspíš půjde o Marka Bendu z ODS, Michaelu Šebelovou ze STAN, Jana Jakoba z TOP 09, Toma Philippa z KDU-ČSL a Katerinu Demetrashvili z Pirátů. Otázka zní, s kým budou v Bratislavě jednat.
Českou opoziční delegaci totiž nepřijme prezident Peter Pellegrini, což pro ParlamentníListy.cz potvrdila jeho mluvčí Patrícia Medveď s odkazem na Pellegriniho vyjádření ve víkendovém rozhlasovém pořadu Sobotní dialogy.
„Nepovažuji to úplně za správné, když jsem viděl, jak u našich sousedů nejvyšší ústavní činitelé jako předsedkyně Sněmovny nebo i vyšší ústavní činitel přijímali zástupce opozice,“ uvedl slovenský prezident k cestě několika českých opozičních poslanců do Bratislavy. „Jsme občany legitimně zvolení ústavní činitelé. Jak vláda, tak předseda parlamentu i já jako prezident. Naší povinností je respektovat oficiální autority, které jsou v čele sousedních států demokraticky zvolené. Moje jednání mají být s prezidentem, vládou a předsedou Parlamentu, protože pokud na svých jednáních začnete přijímat opozici, zasahujete do vnitropolitického boje. Dochází tím k dezinterpretaci a každý si to vysvětlí po svém,“ sdělil Pellegrini.
„“Nemyslím si, že bych měl jako prezident přijímat opoziční politiky z jakékoli země, pokud nejde o nějaký zásadně autoritářský režim, kde přijetím opozice chcete vyslat signál, že ta země chce jít demokratickou cestou. V Čechách ale není žádná diktatura ani autoritativní režim, ale demokraticky zvolená vláda. Nevidím proto důvod, abychom se na oficiální úrovni setkávali s opozicí, a měli by se tak chovat i naši sousedé,“ doplnil k tématu slovenský prezident Peter Pellegrini.
Od nového premiéra Andreje Babiše očekává slovenský prezident „absolutně výrazné zlepšení“ vzájemných vztahů. „Měli jsme po dlouhých letech pozitivní návštěvu předsedy (českého, pozn. red.) Sněmovny, který dorazil s nejsilnější sestavou, jaká jen může být, a jeho první slova byla, že přestane, aby nás Česká republika mentorovala, jako se to dělo poslední roky, že nebudou zasahovat do našich vnitrostátních záležitostí a jako bratrský národ nás mají nadále rádi a chtějí vyslat jasný signál zlepšení vztahů. S panem Andrejem Babišem si tykám, jsme přátelé, sloužili jsme spolu jako premiéři. Mám s ním jen dobrou zkušenost a pevně věřím, že naše vztahy za jeho vlády budou excelentní. Věřím, že bude premiérem, který co nejdříve rozhodne o opětovném společném jednání našich vlád, jako tomu bylo v minulých letech,“ konstatovala slovenská hlava státu.
Přijetí několika českých opozičníků se podle informací serveru ParlamentníListy.cz neplánuje ani na slovenském Úřadu vlády, ani ze strany předsedy slovenského parlamentu.
„Pan předseda Raši ani pan premiér Fico je určitě nepřijmou. Totéž řekl pan prezident Pellegrini. Nemají sebemenší důvod se setkávat se zahraniční opozicí. Čtyři roky jsme tu od těch lidí poslouchali nesmysly, jak jsme strašní, jaké jsme zlo, jak sloužíme Putinovi, a za tu dobu se neobtěžovali sem zajet a vyjasnit si vzájemné pozice. Teď po vašich volbách, které prohráli, by najednou začali jezdit na Slovensko a hrnout se sem? Prosím, klidně. Ať přijedou jako turisti,“ zjistily ParlamentníListy.cz od důvěryhodného zdroje zevnitř slovenské vládní koalice.
Na Slovensku prý budou vítáni, ale nikoli jako politici. „Nikdo z vedení státu se s nimi bavit nebude, bylo by to nediplomatické a nehodláme se chovat jako oni, abychom zasahovali do vnitřních záležitostí jiného státu. Nehodláme ani podporovat lacinou PR kampaň proti legitimně zvolené vládě, se kterou se velmi těšíme na úzkou spolupráci,“ dodal náš zdroj.
Politická jednání zástupců končící Fialovy vlády v Bratislavě se tak s největší pravděpodobností smrsknou pouze na setkání s tamní opozicí. S otevřenou náručí budou české politiky ODS, TOP 09, lidovců, STAN a Pirátů očekávat představitelé opozičního Progresivního Slovenska a možná také strany Svoboda a Solidarita (SaS). Nepůjde tak o žádné oficiální jednání, ale spíše o vzájemnou opoziční družbu politiků, kteří ani v jedné zemi nerozhodují a prohráli volby.
autor: Radim Panenka