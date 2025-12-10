Trump: Evropa jen zdržuje

Podle ukrajinských představitelů Washington po týdnech vyjednávání stupňuje snahu přimět Ukrajinu k přijetí návrhu, jenž zahrnuje postoupení celého Donbasu Rusku. „USA nám různými způsoby prodávaly ruskou touhu ovládnout celý Donbas,“ uvedl pro Axios jeden z ukrajinských úředníků, který měl zároveň dojem, že Američané chtěli od Zelenského rychlé „ano“ během dvouhodinového telefonátu s Trumpovými poradci Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem.
Návrh byl Ukrajině předložen po sérii třídenních setkání v Miami a navazujících jednáních, která Kushner a Witkoff vedli přímo v Kremlu. Ukrajinská strana tvrdí, že právě po této moskevské schůzce se americký návrh posunul směrem k ruským požadavkům. Američtí představitelé to však popírají a zdůrazňují, že na Putina rovněž tlačí, aby zmírnil své podmínky.
Navzdory tomu Kyjev nemá pocit, že by tlak na Moskvu byl srovnatelný. Ukrajinský prezident Zelenskyj navíc během hovoru se zmíněnými poradci přiznal, že americký dokument dostal pouhou hodinu před telefonátem, a ještě jej nečetl.
Evropa: žádné spěšné dohody a rozsáhlé ústupky
Zatímco Trumpova administrativa argumentuje nutností rychlého pokroku, evropští lídři Zelenskému vyslali odlišný signál. Během setkání v Londýně jej ujistili, že Ukrajina nemusí přijímat podmínky Moskvy ani Washingtonu, pokud je považuje za nevýhodné.
Francouzský prezident Emmanuel Macron prohlásil: „Máme v rukou mnoho trumfů,“ zatímco německý kancléř Friedrich Merz vyjádřil skepsi nad americkými návrhy a zdůraznil, že Evropa „stojí pevně za Ukrajinou“. Tento postoj odporuje americké linii a ukrajinští představitelé jsou přesvědčeni, že právě evropská obezřetnost vadí některým členům Bílého domu.
Podle zdrojů z americké administrativy vidí Trumpův tým v Evropě hlavní překážku rychlé dohody – Trump sám to vyjádřil otevřeně. V rozhovoru pro Politico uvedl: „Myslím, že nevědí, co mají dělat.“ Evropu popsal jako region, který se propadá pod vlastní vahou, a jeho vedení označil za „upadající“.
Trump: „Mluví, ale nic nedělají“
Evropští lídři zároveň neskrývají frustraci z toho, že Spojené státy vedou o mírovém plánu intenzivní jednání s Moskvou a Kyjevem bez jejich aktivní účasti. Přesto sám Trump odmítá evropskou snahu zapojit se do procesu jako irelevantní a neefektivní. „Mluví, ale nic neudělají. A válka prostě pokračuje dál a dál,“ řekl. Podle něj se evropské vlády nedokázaly postavit zásadním výzvám – nejen v otázce Ukrajiny, ale například i v řešení migrace.
Ukrajina se tak ocitá v situaci, kdy Spojené státy očekávají rychlé rozhodnutí, zatímco Evropa vyzývá k trpělivosti, pečlivé koordinaci a odmítání unáhlených ústupků. Zatímco Washington chce podle ukrajinských představitelů postupovat „rychle a důrazně“, evropští spojenci tvrdí, že tak závažné rozhodnutí nelze přijmout bez širší konzultace.
„Zelenskyj nemůže činit tak dramatická rozhodnutí, aniž by se poradil se svými klíčovými spojenci v Evropě,“ uvedl jeden z ukrajinských představitelů.
Trumpova kritika Evropy se stává jedním z klíčových faktorů, které formují atmosféru aktuálních jednání o míru. Pro prezidenta USA je kontinent slabým článkem, který proces brzdí; pro Ukrajinu je však Evropa nezbytným partnerem, bez nějž nelze dospět k dlouhodobě udržitelnému řešení.
