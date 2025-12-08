MZV prozkoumává reálné možnosti umělé inteligence

10.12.2025 7:33 | Tisková zpráva

Ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci se společnostmi Microsoft a Seyfor uspořádalo AI Hackathon zaměřený na využití umělé inteligence ve státní správě. Během třídenní akce vznikly prototypy aplikací, které mají podpořit modernizaci a zefektivnění procesů MZV.

MZV prozkoumává reálné možnosti umělé inteligence
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci se společnostmi Microsoft a Seyfor uspořádalo od 1. do 3. prosince 2025 v sídle Microsoftu AI Hackathon. Tým ministerstva vedla vrchní ředitelka sekce informačních a komunikačních technologií Blanka Fajkusová. Cílem akce bylo ověřit reálné možnosti využití umělé inteligence pro modernizaci vybraných procesů ministerstva a zefektivnění práce zaměstnanců jak při komunikaci s veřejností, tak v rámci interních agend. Týmy složené z odborných garantů a IT expertů společně navrhly a připravily prototypy čtyř aplikací využívajících umělou inteligenci. Výsledky, které jsme prezentovali na závěr akce, potvrdily, že ve státní správě je možné pracovat agilně a v úzké spolupráci vytvořit během krátké doby funkční prototypy.  

Nejde o jedinou aktivitu směřující k?modernizaci aplikačního prostředí ministerstva. Na Power Conference 2025 jen o den později, 4. prosince 2025, byla prezentována aplikace Curia na podporu činnosti vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU. 

