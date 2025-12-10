MHMP: Praha posiluje kybernetickou bezpečnost

Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku v předpokládané hodnotě 13,8 milionu korun bez DPH s plněním do konce roku 2028. Cílem zakázky je sjednotit a zkvalitnit proces bezpečnostního testování kódu napříč městskými organizacemi. Checkmarx patří mezi mezinárodní standardy v oblasti statické analýzy kódu a umožní Praze rychle identifikovat zranitelnosti, které by mohly ohrozit provoz nebo bezpečnost dat.
„Moderní město se neobejde bez silné digitální infrastruktury. Abychom Pražanům mohli poskytovat služby bezpečně a bez rizika narušení citlivých dat, musíme mít pod kontrolou i kvalitu a bezpečnost vlastního zdrojového kódu. Posílení této oblasti je investicí do spolehlivosti a důvěryhodnosti městských systémů,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
autor: Tisková zpráva