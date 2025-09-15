37. týden na Energetické burze ČMKB

15.09.2025 9:55 | Tisková zpráva

Na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKB) byly ve 37. týdnu uzavřeny kontrakty na dodávku 36 tisíc MWh elektřiny a zemního plynu pro konečné odběratele v hodnotě 67 milionů korun.

37. týden na Energetické burze ČMKB
Foto: cmkbk.cz
Popisek: Českomoravská komoditní burza Kladno - logo

Roční kontrakty elektrické energie s dodávkou v roce 2026 se v nízkém napětí obchodovaly za cenu 2389 CZK/MWh.

Roční kontrakty zemního plynu s dodávkou v roce 2026 končily obchodování v maloodběru na ceně 899 CZK/MWh. Dvouleté kontrakty zemního plynu s dodávkou na rok 2026 až 2027 uzavíraly obchodování v maloodběru s kurzem 845 CZK/MWh.

Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství. Obchodování s energiemi organizuje ČMKB v samostatné sekci Energetická burza od roku 2002, která je tak první energetickou burzou v České republice, obchodování s dřívím organizuje od roku 2005 a trh s pohonnými hmotami od roku 2019.      

