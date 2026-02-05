Nerudová (STAN): I neviditelná přítomnost ICE je špatný signál

06.02.2026 7:06 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k agentuře ICE v Itálii.

Nerudová (STAN): I neviditelná přítomnost ICE je špatný signál
Foto: CNN Prima NEWS
Popisek: Europoslankyně Danuše Nerudová

Olympiádu si zkazit nenecháme. Role americké ICE během olympiády v Miláně je pro mě velký red flag. Nechci ICE na evropském území v žádné podobě. Ani „jen“ jako doprovod delegace, ani „jen“ v pozadí. Evropu nemůžeme nechávat zvykat si na to, že agentury s takovou pověstí dostávají prostor u akcí, které mají symbolizovat respekt, pravidla a bezpečí.
Jsem ráda, že Itálie vystavila stopku. ICE nebude mít operativní roli ani policejní pravomoci a podle italských úřadů má zůstat pouze v rámci amerických diplomatických kanceláří, ne v terénu.

Za mě platí, že i neviditelná přítomnost ICE je špatný signál. Olympiáda má být o sportu, ne o normalizaci praktik, které jsou za hranou.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

  • STAN
  • Profil není používán
  • europoslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Fiala (ODS): Tak to dopadá, když nám vládnou populisté s extremisty
Pavel prezidentem nebude, řekl Macinka a je veselo
Finsko zklamalo Ukrajinu: Ne, tohle nemůžeme
Mysleli si, že Rusové budou zatlačeni. Teď další Ukrajinci prchají

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

STAN , Nerudová

Mgr. Ondřej Kolář byl položen dotaz

Jednání Evropy s Trumpem

Popisujete, jak by Evropa měla jednat s Trumpem. Otázkou je, proč to nedělá? A myslíte, že by pro nás hlavně s ohledem na bezpečnostní situaci bylo dobré si to rozházet s USA? Třetí dotaz, jak chcete jednat s někým, kdo o to evidentně nestojí, kouká na Vás z vrchu a jste mu vlastně ukradený?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Muži výrazně preferují vlhké polibkyMuži výrazně preferují vlhké polibky Potravinový záškodník bránící hubnutí tuku na břišePotravinový záškodník bránící hubnutí tuku na břiše

Diskuse obsahuje 11 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Fiala (ODS): Ukrajina. Nesmíme mlčet. Nesmíme dělat, že nevidíme zločiny a bezpráví

8:02 Fiala (ODS): Ukrajina. Nesmíme mlčet. Nesmíme dělat, že nevidíme zločiny a bezpráví

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k válce na Ukrajině.