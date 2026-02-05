Nerudová (STAN): I neviditelná přítomnost ICE je špatný signál

Olympiádu si zkazit nenecháme. Role americké ICE během olympiády v Miláně je pro mě velký red flag. Nechci ICE na evropském území v žádné podobě. Ani „jen“ jako doprovod delegace, ani „jen“ v pozadí. Evropu nemůžeme nechávat zvykat si na to, že agentury s takovou pověstí dostávají prostor u akcí, které mají symbolizovat respekt, pravidla a bezpečí.
Jsem ráda, že Itálie vystavila stopku. ICE nebude mít operativní roli ani policejní pravomoci a podle italských úřadů má zůstat pouze v rámci amerických diplomatických kanceláří, ne v terénu.
Za mě platí, že i neviditelná přítomnost ICE je špatný signál. Olympiáda má být o sportu, ne o normalizaci praktik, které jsou za hranou.
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
