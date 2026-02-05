Komínek (KSČM): Celá tahle politická komedie tak byla úplně zbytečná

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke snaze opozice vyvolat nedůvěru vládě.

Komínek (KSČM): Celá tahle politická komedie tak byla úplně zbytečná
Takže si to shrňme.

Opozice svolala mimořádnou schůzi, dva jednací dny se předváděla, mluvila přes 22 hodin, plná silných řečí o ohrožení demokracie a o nepřijatelném tlaku na prezidenta a výsledek?

Ani nebyli schopní sehnat všechny hlasy vlastních opozičních poslanců pro vyslovení nedůvěry.

Celá tahle politická komedie tak byla úplně zbytečná a předem odsouzená k neúspěchu. Zvláště pokud má vláda pohodlnou většinu, to věděli všichni. Přesto se hrálo divadlo pro kamery.

Otázka tedy zní:

Jsou to opravdu takoví diletanti, nebo se jen zoufale snaží odpoutat pozornost od vlastních průšvihů, které je stejně dřív nebo později doženou?

Jaroslav Komínek

