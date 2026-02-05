Komínek (KSČM): Celá tahle politická komedie tak byla úplně zbytečná

Takže si to shrňme.
Opozice svolala mimořádnou schůzi, dva jednací dny se předváděla, mluvila přes 22 hodin, plná silných řečí o ohrožení demokracie a o nepřijatelném tlaku na prezidenta a výsledek?
Ani nebyli schopní sehnat všechny hlasy vlastních opozičních poslanců pro vyslovení nedůvěry.
Celá tahle politická komedie tak byla úplně zbytečná a předem odsouzená k neúspěchu. Zvláště pokud má vláda pohodlnou většinu, to věděli všichni. Přesto se hrálo divadlo pro kamery.
Otázka tedy zní:
Jsou to opravdu takoví diletanti, nebo se jen zoufale snaží odpoutat pozornost od vlastních průšvihů, které je stejně dřív nebo později doženou?
