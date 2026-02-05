Talíř (KDU-ČSL): O budoucnost naší země je třeba se prát. Došlo mi na demonstraci

Jdu do toho. V neděli jsme demonstrovali a já si znovu uvědomil jednu věc - o budoucnost naší země je třeba se prát. Není čas stát bokem. A protože budoucnost naší demokracie závisí na budoucnosti politických stran, rozhodl jsem se kandidovat na místopředsedu KDU-ČSL.
Zachrání to Grolich? Talíř? Pokud dostaneme důvěru, uděláme všechno, co bude v našich silách. Mesiášským komplexem ale opravdu netrpíme - zkrátka a dobře nabízíme, co máme. Sami to ale neurveme. Máme skvělou členskou základnu, ale i naše strana potřebuje nové členy - jak to koneckonců zaznívalo i v neděli na demonstracích po celé republice.
Pokud se zajímáte o politiku a cítíte, že vám to dává smysl, budu moc rád, když zvážíte vstup do KDU-ČSL nebo Mladí lidovci. Nová kapitola je tu – a díky všem za podporu!
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.