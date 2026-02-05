Talíř (KDU-ČSL): O budoucnost naší země je třeba se prát. Došlo mi na demonstraci

06.02.2026 4:33 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke kandidatuře na místopředsedu lidovců.

Talíř (KDU-ČSL): O budoucnost naší země je třeba se prát. Došlo mi na demonstraci
Foto: kdu.cz
Popisek: František Talíř

Jdu do toho. V neděli jsme demonstrovali a já si znovu uvědomil jednu věc - o budoucnost naší země je třeba se prát. Není čas stát bokem. A protože budoucnost naší demokracie závisí na budoucnosti politických stran, rozhodl jsem se kandidovat na místopředsedu KDU-ČSL.

Zachrání to Grolich? Talíř? Pokud dostaneme důvěru, uděláme všechno, co bude v našich silách. Mesiášským komplexem ale opravdu netrpíme - zkrátka a dobře nabízíme, co máme. Sami to ale neurveme. Máme skvělou členskou základnu, ale i naše strana potřebuje nové členy - jak to koneckonců zaznívalo i v neděli na demonstracích po celé republice.

Pokud se zajímáte o politiku a cítíte, že vám to dává smysl, budu moc rád, když zvážíte vstup do KDU-ČSL nebo Mladí lidovci. Nová kapitola je tu – a díky všem za podporu! 

Mgr. František Talíř

  • KDU-ČSL
  • poslanec
