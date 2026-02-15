MHMP: Hasiči představili novou techniku pořízenou z prostředků hlavního města

Pražským hasičům byla již dodána cisternová automobilová stříkačka (CAS), automobilový žebřík AZ 40, dva automobily na plynové hašení CO2 a jedna přívěsná elektrocentrála. Do konce prvního pololetí letošního roku pak bude flotila dále posílena o dalších sedm cisteren CAS, které jsou již ve výrobě.
„Dnes tu nestojí jen technika, ale i výsledek velmi konkrétní spolupráce města a hasičů. Investice přes 200 milionů korun není malá částka, ale bezpečí Prahy za ni rozhodně stojí. A jsem rád, že se dnes můžeme dívat hlavně nahoru, na techniku, a ne dolů na rozpočet,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
„Hasiči musí řešit velmi složité mimořádné události a k tomu potřebuji novou techniku. Velmi komplikovaná dopravní situace vyžaduje, aby vozidla hasičů byla ve vynikajícím stavu. Právě nákupy nových vozidel nám umožňují plnit naše náročné úkoly. Velice si cením přístupu města a zejména podpory pana primátora, kdy uvolňování finančních prostředků města na nákupy nové techniky pro HZS hl. m. Prahy potvrzuje velmi dobrou a dlouhodobou spolupráci města a hasičů. Nákup nový vozidel a vybavení nezlepší situaci jen u HZS hl. m. Prahy ale i u dobrovolných hasičů v Praze, protože HZS hl. m. Prahy bezplatně předá svoje stávající cisterny a vybavení jednotkám dobrovolných hasičů v Praze,“ říká Luděk Prudil, ředitel Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy.
Nově pořízená technika posílí schopnost pražských hasičů zasahovat u požárů, technických událostí i mimořádných situací, které vyžadují specializované vybavení. Modernizace vozového parku je klíčová zejména s ohledem na specifika Prahy — hustou zástavbu, dopravní zátěž a vysoký počet zásahů, které pražští hasiči každoročně řeší.
Dnešní předání techniky je dalším krokem v dlouhodobé a úspěšné spolupráci mezi hlavním městem a Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy. Investice do moderního vybavení umožňují hasičům udržet vysoký standard připravenosti a zajišťovat bezpečnost obyvatel i návštěvníků metropole.
