6 návrhů na dárek pro fanouška týmových sportů

Sportovní vybavení

Váš příbuzný nebo třeba kamarád nejen nadšeně fandí, ale také sport provozuje? Byť třeba na amatérské nebo vyloženě rekreační úrovni? Rozhodně se mu bude hodit patřičné sportovní vybavení. Ocení tak například různé typy basketbalových košů nebo fotbalový míč. Široký výběr fotbalových míčů nabízí Sportano.cz . Stejně tak můžete pořídit například funkční oblečení nebo praktickou sportovní tašku. Pokud se bojíte, že neodhadnete velikost, obchody s oblečením nabízejí i poukázky na nákup, obdarovaný si tak vybere jednoduše sám. Hodit se rozhodně může i praktická láhev na pití. Oblíbené je zejména provedení ze snadno udržovatelného nerezu nebo ekologického plastu.

Fanouškovský dres

Mít svůj vlastní dres je především pro fanoušky fotbalu a hokeje prakticky povinností. Při těch nejdůležitějších zápasech je musí mít na sobě a usilovně držet palce svým favoritům. Dresy se vyrábí jako přesné repliky originálů. Opatřeny mohou být také jménem konkrétního hráče, případně je lze personalizovat a vepsat na ně i jméno obdarovaného. Zpravidla jsou navrženy ze syntetických materiálů (polyester). Díky vysoké kvalitě provedení a odolným materiálům příjemným na dotek je lze využít nejen jako volnočasové oděvy, ale i přímo na sportování jako takové.

Hrneček s potiskem

Hrneček představuje mezi dárky absolutní klasiku. Obdarovaný jej stoprocentně využije, ať už má rád kávu nebo čaj. Na vás a na to, jak jste mu udělali radost, si tak vzpomene každý den. Výhodu má tento typ dárku i pro dárce: Pokud zrovna sami dotyčnému sportu neholdujete a nevíte tak, co by se obdarovanému hodilo, hrníček jednoduše nezklame nikdy. Před zakoupením je vhodné si zejména zkontrolovat, jestli nádobí můžete vložit do myčky. Například moderní sublimační tisk zaručuje nejen možnost jednoduchého mytí v myčce, ale také vysokou odolnost a kvalitu potisku.

Knihy o sportu

Knihy o sportu představují taktéž vhodný tip na dárek, pokud máte spíše než k fyzickým aktivitám blíže k intelektuálně laděné zábavě. I aktivní milovník sportu čas od času rád usedne s knihou a přečte si například o historii svého oblíbeného týmu. Knihy vás také provedou životem a nejdůležitějšími sportovními úspěchy fotbalových, hokejových nebo tenisových hvězd. Na trhu ovšem existuje i řada publikací, které se sportem zaobírají spíše v teoretické rovině a radí například, jak si vybrat vhodnou atletickou disciplínu nebo jak na správnou techniku běhu.

Chytrá a nositelná elektronika

Pokud váš milovník sportu sám provozuje jakýkoli pohyb, hodit se mu budou určitě i nejrůznější elektronické vychytávky. Fitness náramky jsou rozhodně vhodným řešením pro příznivce jakékoli sportovní disciplíny. V případě, že je ještě nemá, můžete mu pořídit také chytré hodinky. Ty oproti náramkům nabízejí mnohem širší spektrum funkcí na monitorování sportovního výkonu, ale také celkového zdraví. Stejně tak se mohou hodit praktická sluchátka. A vyznavače nejnovějších trendů stoprocentně nadchnou i hooverboardy, jednokolky a další podobná „vozítka“, na kterých se mohou dostatečně zabavit.

Proteiny, vitamíny a další doplňky

Každý sportovec s největší pravděpodobností žije celkově zdravě a kromě pohybu si tedy dává pozor i na svůj jídelníček. Organismus vystavený fyzické aktivitě má jednoznačně vyšší nároky na výživu. Tito lidé si tedy zpravidla jsou dobře vědomi toho, jaký vliv na jejich tělo mají nejrůznější vitamíny a minerály nebo kolik proteinu by měli denně zkonzumovat. Různé potravinové doplňky jim tak můžete koupit i vy. Proteiny ocení hlavně siloví sportovci, vitamíny a minerály se budou hodit všem. Aby si zajistili komplexní přísun všech důležitých složek, vhodné jsou především multivitamínové preparáty.