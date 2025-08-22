„Odmítáte? Příště to může být horší.“ Politolog varoval Ukrajinu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dal jasně najevo, že odmítá jedno z Putinových ultimát, bez něhož ruský prezident odmítá ukončit válku. Putin požaduje odevzdání celého Donbasu, kde Rusové momentálně ovládají asi 70 procent území. Jenže ukrajinský politolog Ivan Kačanovskyj upozorňuje, že jakékoli budoucí ruské mírové podmínky mohou být ještě ostřejší.

Portugalský týdeník Expresso přinesl rozhovor s politologem a spisovatelem profesorem na Univerzitě v Ottawě v Kanadě Ivanem Kačanovským. Tomu se zdá, že americký prezident Donald Trump přeceňuje schůzky s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a se západními partnery.

Konstatoval také, že Putin požadoval celý Donbas do ruských rukou, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj takový příspěvek okamžitě odmítl, ale Donald Trump na něj údajně byl ochoten přistoupit.  

Na druhé straně jsou Američané ochotni poskytnout Ukrajině určité bezpečnostní záruky. Kačanovskyj v této souvislosti poznamenal, že z ruského pohledu by se na dohledu dodržování mírových podmínek měla podílet i Čína.

Kačanovskyj varoval, že pokud Ukrajina odmítne dnešní Putinovy podmínky, ty příští mohou být ještě horší.

„Ukrajina by ztratila více území. Ukrajinci by ztratili více životů. A budoucí mírová dohoda by mohla být vyjednána za mnohem horších podmínek, než jsou ty současné,“ poznamenal politolog. Připomínal také, že na Donbase válka fakticky začala už v roce 2014. Donbas je historicky jedním z nejvíc proruských regionů Ukrajiny.

„Průzkumy veřejného mínění, včetně průzkumu, který provedl Kyjevský mezinárodní sociologický institut pro můj výzkumný projekt, ukázaly, že většina obyvatel Donbasu od roku 2014 upřednostňovala různé formy separatismu, včetně připojení k Rusku, autonomie nebo nezávislosti,“ upozornil Kačanovskyj.

Pokud dojde na mírová jednání, politolog nepovažuje za příliš pravděpodobné, že by se odehrály v Ženevě nebo v Budapešti. Švýcarská Ženeva sice vždy byla považována za neutrální půdu, ale Rusové Švýcarsko vnímají jako prozápadní zemi. A Maďaři sice kritizují EU i NATO, ale stále jsou členy těchto organizací. Pravděpodobnějhší je, že k mírovým jednáním dojde např. V Saúdské Arábii nebo ve Spojených arabských emirátech.  

autor: Miloš Polák

