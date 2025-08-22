Rajchl (PRO): Chvilkaři jdou do ulic. Ale ve stínu bitcoinu a dozimetru proti Babišovi

22.08.2025 22:31 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k předvolebním aktivitám Milionu chvilek pro demokracii.

Rajchl (PRO): Chvilkaři jdou do ulic. Ale ve stínu bitcoinu a dozimetru proti Babišovi
Foto: Repro XTV
Popisek: Jindřich Rajchl

Když se řešilo Čapí hnízdo, tak šli demonstrovat proti Babišovi.

Teď, když se řeší bitcoiny a Dozimetr, tak jdou zase protestovat proti Babišovi. .

A taky hlavně proti nám, i když my žádné korupční kauzy nemáme.

Tudíž je zřejmé, že se jedná nikoliv o autentickou organizaci, nýbrž o Sorošem placené pohůnky, kteří jen plní zadaný úkol udržet ty pětikoaliční zloděje a diletanty u koryt za každou cenu.

A proto jim na ty jejich candrbály už taky nikdo nechodil.

Takže klidně mobilizujte, drazí svazáci, všem už jste stejně úplně ukradení.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • mimo zastupitelskou funkci
Článek obsahuje štítky

Babiš , Rajchl , PRO , Milion chvilek pro demokracii

