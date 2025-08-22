Rajchl (PRO): Chvilkaři jdou do ulic. Ale ve stínu bitcoinu a dozimetru proti Babišovi

Když se řešilo Čapí hnízdo, tak šli demonstrovat proti Babišovi.
Teď, když se řeší bitcoiny a Dozimetr, tak jdou zase protestovat proti Babišovi. .
A taky hlavně proti nám, i když my žádné korupční kauzy nemáme.
Tudíž je zřejmé, že se jedná nikoliv o autentickou organizaci, nýbrž o Sorošem placené pohůnky, kteří jen plní zadaný úkol udržet ty pětikoaliční zloděje a diletanty u koryt za každou cenu.
A proto jim na ty jejich candrbály už taky nikdo nechodil.
Takže klidně mobilizujte, drazí svazáci, všem už jste stejně úplně ukradení.
JUDr. Jindřich Rajchl
autor: PV