Rozvoral (SPD): Hnutí SPD bude ve volbách kandidovat pod číslem 6!

Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) získalo číslo 6, pod kterým jej voliči najdou na volebních lístcích. Tento důležitý moment potvrzuje, že hnutí SPD je připraveno postavit se se svými partnery (Svobodní, Trikolora a PRO) současné probruselské politice, kterou dlouhodobě prosazuje Fialova asociální vláda na úkor českých občanů. SPD nabízí voličům jasnou a srozumitelnou alternativu. Číslo 6 je pro nás symbolem jednoduché volby – volby pro normální, slušné a pracující občany, kteří chtějí bezpečí, svobodu, spravedlnost, suverenitu a budoucnost pro naše děti. Samotné volby proběhnou ve dnech 3. a 4. října 2025.
Volba hnutí SPD přinese občanům skutečnou změnu. Naším cílem je zajistit, aby Česká republika byla bezpečnou a prosperující zemí, kde se lidem vyplatí pracovat, zakládat rodiny a důstojně žít. Prosazujeme svobodu, spravedlnost, ochranu národních zájmů a podporu slušných občanů, kteří dnes nespravedlivě nesou důsledky asociálních kroků současné vlády.
Dále budeme v parlamentu prosazovat nižší daně z práce a potravin, aby lidem zůstalo více peněz v peněženkách. Chceme snížit ceny základních energií a posílit potravinovou soběstačnost, aby se naši občané nemuseli obávat rostoucích účtů ani závislosti na dovozech. Důležité je také pro nás dostupné zdravotnictví pro všechny, dostupné bydlení a stop cenzuře. Podpoříme rodiny s dětmi, seniory a zdravotně postižené, protože právě oni potřebují největší oporu státu. Prosadíme zákon o referendu.
Zároveň odmítáme diktát Bruselu a chceme, aby si Česká republika rozhodovala o svých věcech sama. Nechceme povinné přijímání imigrantů (odmítneme Migrační pakt EU), nechceme euro, nechceme přenášení dalších pravomocí do rukou nikým nevolených euroúředníků. Naším cílem je silná a suverénní Česká republika, která se bude řídit přáním vlastních občanů, nikoliv cizích zájmů.
Volba čísla 6 je proto volbou jistoty, odpovědnosti a budoucnosti. Je to volba pro všechny, kteří chtějí žít v bezpečné, svobodné, spravedlivé a soběstačné zemi. SPD je připravena převzít odpovědnost a prosazovat politiku, která vrátí Českou republiku zpět občanům.
Radek Rozvoral
