Rozvoral (SPD): Hnutí SPD bude ve volbách kandidovat pod číslem 6!

22.08.2025 20:06 | Komentář

Státní volební komise tento týden v úterý vylosovala čísla pro kandidující subjekty v říjnových sněmovních volbách. Celkem budou mít občané možnost vybírat z 26 volebních uskupení.

Foto: Archiv Radka Rozvorala
Popisek: Radek Rozvoral

Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) získalo číslo 6, pod kterým jej voliči najdou na volebních lístcích. Tento důležitý moment potvrzuje, že hnutí SPD je připraveno postavit se se svými partnery (Svobodní, Trikolora a PRO) současné probruselské politice, kterou dlouhodobě prosazuje Fialova asociální vláda na úkor českých občanů. SPD nabízí voličům jasnou a srozumitelnou alternativu. Číslo 6 je pro nás symbolem jednoduché volby – volby pro normální, slušné a pracující občany, kteří chtějí bezpečí, svobodu, spravedlnost, suverenitu a budoucnost pro naše děti. Samotné volby proběhnou ve dnech 3. a 4. října 2025.

Volba hnutí SPD přinese občanům skutečnou změnu. Naším cílem je zajistit, aby Česká republika byla bezpečnou a prosperující zemí, kde se lidem vyplatí pracovat, zakládat rodiny a důstojně žít. Prosazujeme svobodu, spravedlnost, ochranu národních zájmů a podporu slušných občanů, kteří dnes nespravedlivě nesou důsledky asociálních kroků současné vlády.

Dále budeme v parlamentu prosazovat nižší daně z práce a potravin, aby lidem zůstalo více peněz v peněženkách. Chceme snížit ceny základních energií a posílit potravinovou soběstačnost, aby se naši občané nemuseli obávat rostoucích účtů ani závislosti na dovozech. Důležité je také pro nás dostupné zdravotnictví pro všechny, dostupné bydlení a stop cenzuře. Podpoříme rodiny s dětmi, seniory a zdravotně postižené, protože právě oni potřebují největší oporu státu. Prosadíme zákon o referendu.

Zároveň odmítáme diktát Bruselu a chceme, aby si Česká republika rozhodovala o svých věcech sama. Nechceme povinné přijímání imigrantů (odmítneme Migrační pakt EU), nechceme euro, nechceme přenášení dalších pravomocí do rukou nikým nevolených euroúředníků. Naším cílem je silná a suverénní Česká republika, která se bude řídit přáním vlastních občanů, nikoliv cizích zájmů.

Volba čísla 6 je proto volbou jistoty, odpovědnosti a budoucnosti. Je to volba pro všechny, kteří chtějí žít v bezpečné, svobodné, spravedlivé a soběstačné zemi. SPD je připravena převzít odpovědnost a prosazovat politiku, která vrátí Českou republiku zpět občanům. 

Radek Rozvoral

  SPD
  Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.
  poslanec
Radek Rozvoral byl položen dotaz

Bydlení

Jedna věc je mít peníze na bydlení, což také úplně nechápu, jak přesně chcete změnit a druhá, aby bylo bydlení k sehnání. To hodláte řešit jak? Protože i když se třeba teď začne stavět, tak to nepokryje poptávku, hlavně, když se soustředí jen na vybrané lokality.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

