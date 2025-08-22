Hřib (Piráti): Voliči mají právo slyšet naši diskusi s ODS a STAN

Odmítnout koalici s ANO je jistě potřeba a Piráti už tak ostatně dávno učinili ve své veřejné povolební strategii. Se zástupci vládních stran se shodneme i na tom, že je nezbytné prezentovat lidem jasnou alternativu, ale určitě ne formou uzavřeného a tajného jednání, jak navrhuje ODS.
My teď musíme přesvědčit mnohem více lidí o tom, jak vláda bez Babiše zlepší jejich životy. Schůzky v utajení na pivu někde ve sklepě nás k tomuto cíli nepřiblíží. Voliči mají právo slyšet naši diskusi a utvořit si vlastní názor. To je jediná cesta k lepší demokratické vládě, protože volič bude ten, kdo o ní rozhodne.
Proto je mi líto, že doposud nebyl přijat můj návrh veřejného setkání, bez kterého to celé nedává smysl. Znovu proto apeluji, aby naše nedělní schůzka byla formou otevřené diskuze za účasti veřejnosti.
Stále platí, že když odmítám vládu s hnutím ANO, tak neprezentuji jen svůj osobní názor Zdeňka Hřiba. Prezentuji oficiální stanovisko celé Pirátské strany z července, které to výslovně uvádí a kterému se musí podřídit všichni na našich kandidátkách.
Proto jsem předsedům vládních stran doporučil, aby nejprve probrali, zdali je celý STAN a celá koalice SPOLU (nejen ODS) připravena následovat Piráty, uspořádat vnitrostranická hlasování a vydat skutečně závazná prohlášení, která nebudou jen jejich osobními názory, že za žádných okolností nevstoupí do koalice s ANO ani s extremisty. Na naší nedělní schůzce tento apel předsedům vládních stran znovu zopakuji.
MUDr. Zdeněk Hřib
