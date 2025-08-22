„Udělejme to ve třech“. Fiala, Rakušan, Hřib a psaníčka po sítích

Koalice Spolu, Starostové i Piráti již opakovaně deklarovali, že po volbách nepůjdou do koalice s hnutím ANO. Po představení programů Spolu v tomto týdnu předseda STAN Vít Rakušan zdůraznil, že by měly zmíněné strany tento závazek veřejnosti jasně potvrdit a po volbách usilovat pouze o vládu na stejném půdorysu, na jakém byla v roce 2021 sestavena vláda Petra Fialy.
Premiér a předseda ODS Petr Fiala svou účast ve čtvrtek potvrdil. „S Vítem Rakušanem jsme za poslední roky chodili spíš na víno než na pivo, ale vždy to bylo příjemné. Půjdu tedy rád i tentokrát. Pravidelně odmítám spolupráci s populisty a extremisty, a na to si můžeme přiťuknout. Když u toho bude předseda Zdeněk Hřib, je to jen dobře,“ napsal Fiala na sociální síti X. Šéf Pirátů Zdeněk Hřib účast rovněž přislíbil.
Na iniciativu setkání reagoval poslanec hnutí ANO Jiří Mašek. Ten krok označil za projev „zoufalství a poslední křeč“. „Padre dozimetry a padre bitcoin se potkají, aby z kazatelny vykládali ostatním o morálce. To je tak absurdní, že by to člověk nevymyslel ani v nejhloupější frašce. Předseda STAN, náš všehoschopný vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan, si v době vrcholící kampaně svolává koordinační schůzku,“ napsal Mašek v příspěvku na svém facebookovém profilu.
Chystané setkání předsedů ODS, STAN a Pirátů označil za teatrální gesto. „Schůzku, na které hodlá spolu s Petrem Fialou a Zdeňkem Hřibem teatrálně vyhlásit, že prý nikdy, za žádných okolností, nepůjdou do vlády s ANO. Tedy prohlášení, kterým mohou překvapit tak jenom sami sebe,“ dodal s tím, že jde o další prázdné divadlo pro kamery.
„A celé se to zabalí do líbivého sloganu o ,naději pro voliče', že tu prý existuje nějaká reálná, čistá a neposkvrněná vláda bez Babiše,“ dodal Mašek s notnou dávkou ironie. Takovým proklamacím podle něj voliči už nevěří.
Do kritiky zahrnul i kauzy, které zatěžují vládní představitele. „Rakušan, který má v patách kauzu Dozimetr, Fiala, který už jen přežívá Kampeličku a bitcoiny a trápí se myšlenkou ,hlavně ne Babiš', a Hřib, který v Praze za sebou zanechal chaos a dopravní peklo. Tihle tři se nám snaží prodat sami sebe jako záruku čisté politiky? To už je fakt blázinec. Celá ta jejich póza ,my jsme ti jediní demokraté' je arogantní, ale zároveň směšná,“ konstatoval opozičník.
Následně zpochybnil, že by se tito lídři mohli prezentovat jako záruka čisté politiky. „To je, jako kdyby zloději svolali konferenci na téma ,s poctivostí nejdál dojdeš'. Takže, pánové Rakušane, Fialo, Hřibe – zabalte to, dejte si pivko, zavzpomínejte na dobré časy. Pro vás dobře už bylo. Pro celý národ bude lépe bez vás,“ doplnil.
Lidé podle jeho slov mají plné zuby falešného moralizování a dvojího metru. „A jestli si myslíte, že si tuhle pózu udržíte, o to silnější náraz přijde u voleb. Tak se připravte na hodně tvrdé probuzení,“ vzkázal lídrům ODS, STAN a Pirátů.
Předseda hnutí STAN Vít Rakušan zveřejnil facebookové video, ve kterém zdůraznil, že bez široké spolupráce nebude možné udržet zemi na demokratickém směru. „Já jako předseda STANu říkám, že s žádným ANO nepůjdeme. My s žádnými extrémisty nepůjdeme. Věříme v tento model a věříme i ve spolupráci s Piráty po těch dalších volbách a širokou koalici, protože to jinak nepůjde. Jestli chceme mít teoretickou šanci tuhle zemi tady zachovat. Nemyslím si, že koaliční partnerství je podříznutí si žíly a la Vinnetou a Old Shatterhand a budeme spolu v dobrém a ve zlém. Že někdy na toho druhého nemůžeme říct slovo kritiky,“ uvedl.
Zároveň zmínil i vztahy s Piráty, které jsou podle něj logicky ovlivněny jejich rolí opozice. „Piráti jsou teď v opozicí. Chovají se tak, jak jim dává opoziční role, ale pokud nejsme všichni naivní a hloupí, tak si prostě musíme uvědomit, že s Piráty budeme spolupracovat,“ zdůraznil Rakušan.
„Myslíme na normální vládu, ve které nebudou absolutní populisti a lháři, ve které nebudou lidi, kteří nás chtějí vytáhnout z nějakého demokratického prostředí do světa, který si možná ani neumíme představit a může v něm být sakra mizerně. Fakt mi věřte, že ta jednota a chuť spolu spolupracovat je od nás absolutně stoprocentní,“ ujistil, že odhodlání ke spolupráci je naprosto pevné.
Šéf Pirátské strany Zdeněk Hřib ve čtvrtek oznámil, že schůzka je domluvená, a navrhl její podobu. „Domluveno! Navrhuji setkání už tuto neděli kdykoliv mezi 12.–18. hodinou s veřejností a transparentní diskusi o důležitých otázkách. S Piráty jsme zveřejnili povolební strategii, vylučující koalici s ANO, extremisty a KSČM už dávno.“
Dodal, že by se strany měly věnovat i konkrétním tématům. „Rádi bychom se proto zaměřili i na řešení konkrétních problémů: podpora rodin snížením daní, dostupné bydlení, boj s korupcí, modernizace státu a zajištění bezpečnosti, aby ČR zůstala svobodná pro další generace.“
Domluveno! @P_Fiala @Vit_Rakusan— Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) August 21, 2025
Navrhuji setkání už tuto neděli kdykoliv mezi 12.-18. hodinou s veřejností a transparentní diskusi o důležitých otázkách. S Piráty jsme zveřejnili povolební strategii, vylučující koalici s ANO, extremisty a KSČM už dávno.
Hádám, že to je pro…
Na to reagoval premiér Petr Fiala s návrhem termínu a místa. „Navrhuji v neděli večer v 19 hodin v Brně, místo zajistím. Pojďme to tentokrát udělat jen ve třech. Na společných volebních veřejných akcích, jak navrhuje pan Hřib, bychom se teprve domluvili.“
Hřib ale trval na tom, že setkání má být veřejné. „Pane předsedo, já o víkendu pojedu ze setkání s lidmi ve Slavičíně na Moravě, co se sejít napůl cesty? Ale na té veřejnosti trvám, protože lidé mají právo slyšet o zásadních plánech pro tuto zemi. Věřím, že není co skrývat. Schovávat se za zavřenými dveřmi nevysílá dobrý signál. Pojďme se tedy domluvit skrz naše týmy,“ uvedl.
Pane předsedo, já o víkendu pojedu ze setkání s lidmi ve Slavičíně na Moravě, co se sejít napůl cesty? Ale na té veřejnosti trvám, protože lidé mají právo slyšet o zásadních plánech pro tuto zemi. Věřím, že není, co skrývat. Schovávat se za zavřenými dveřmi nevysílá dobrý signál.…— Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) August 21, 2025
K celé věci se vyjádřil i poslanec hnutí ANO Patrik Nacher, který si všiml, že se schůzka domlouvá jen mezi třemi lídry, zatímco partneři z TOP 09 a KDU-ČSL zůstali stranou. „Udělejme to ve třech,“ napsal k plánované schůzce ironicky.
Podle Nachera tím premiér Fiala dal jasně najevo, že jeho koaliční partneři z TOP 09 a KDU-ČSL už nikoho nezajímají. „Z tohoto okázalého veřejného plánování posezení u piva/vína ze strany samozvaných ,garantů dobra a prosperity‘ vyplynulo mimo jiné to, že premiér Fiala už se ani neobtěžuje zastírat, že TOP 09 a KDU-ČSL, jakožto koaliční partneři ODS, již ve SPOLU nezastávají ani roli pomocných balančních koleček.“
Závěrem poznamenal, že samotný způsob domlouvání schůzky je spíše divadlo než transparentnost. „Teatrálnost domlouvání schůzky na sociální síti X teď budou koaliční předsedové zřejmě podávat jako vrchol transparentnosti,“ zakončil Nacher.
Nejnovější průzkumy potvrzují, že hnutí ANO Andreje Babiše je jasným favoritem voleb. Opoziční hnutí ANO si udržuje stabilní podporu nad třiceti procenty a zatím neukazuje známky oslabování. SPOLU naopak zůstává s odstupem na druhé příčce. Ačkoliv hnutí ANO podle aktuálních průzkumů jasně vede a s přehledem by zůstalo nejsilnější politickou silou, zatím by samo vládu nesestavilo. Pokud by se volby konaly nyní, potřebovalo by ke své vládě koaličního partnera, možná i dva.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Natálie Brožovská