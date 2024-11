69 let dělí nejstaršího a nejmladšího zaměstnance Skupiny ČEZ

V obou případech jsou to zaměstnanci na dohodu. V prvním případě se jedná o dámu z ČEZ Prodej, narozenou v roce 1940, druhý zmíněný má v čerstvé občance datum narození 2009 a pracuje v ČEZ Distribuci. Pokud bychom vzali zaměstnance na hlavní pracovní poměr, činil by věkový rozdíl neméně úctyhodných 59 let.

V roce 2023 byl podíl zaměstnanců Skupiny ČEZ do 29 let 12 procent, naopak těch nad 60 let činil necelých 11 procent. Co zůstává dlouhodobě stabilní, je podíl vysokoškolsky vzdělaných pracovníků, kterých je ve Skupině 29 procent. Celorepublikově dosahuje podíl vysokoškoláků v populaci necelé pětiny.