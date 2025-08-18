V Praze zdraží lítačka a strany jsou v sobě

Od ledna 2026 zdraží v Praze jednorázové jízdenky na MHD. Půlhodinová jízdenka se zvedne z 30 na 39 korun (v aplikaci Lítačka na 36 Kč), devadesátiminutová z 40 na 50 korun (v Lítačce za 46 Kč). Zdražení se dotkne i cest mezi Prahou a Středočeským krajem – jednorázové jízdenky podraží až o 30 %, časové zhruba o čtvrtinu. Dlouhodobé kupony v Praze se měnit nebudou. Podle radního pro finance Zdeňka Kováříka (ODS) jde hlavně o jízdenky, které využívají turisté.
Předseda Pirátů a pražský náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib ale tento krok kritizuje. „Piráti hlasovali PROTI zdražení jednorázových jízdenek MHD v Praze nad jejich náklady, které dnes prosadilo Spolu a STAN. Ti porovnávají cenu jízdného se zahraničními příklady - třeba s Německem. O německé ceně jízdenek v MHD se můžeme bavit, až tady budeme mít německé platy,“ uvedl Hřib na síti X.
Podle Hřiba není vhodná doba na zdražování už tak drahého života lidí. Nová cena jízdenek se podle něj dostane nad náklady, což je u veřejné služby špatně. „Rychlý výpočet: na MHD dáváme ročně v Praze cca 25mld. a za to si koupíme zhruba 1,2mld jízd. Takže jedna jízda stojí kolem 20 Kč (zaokrouhluji). U cest s jedním přestupem jsou to dvě jízdy, takže nákladová cena je 40kč. Teď jsou jízdenky za 30/40 Kč, ale nově budou nad náklady. U 90min jízdenky byla cena 40 Kč už nyní na úrovni nákladů přestupní cesty (2 jízdy = 2x20 Kč). U 30min jízdenky odpovídala cena 30 Kč jakémusi průměru 1,5 jízdy, protože touto jízdenkou se jezdí s přestupem i bez. Tedy opět byla cena jednorázové jízdenky na úrovni nákladů,“ počítal Hřib.
„Nejde pouze o zahraniční turisty. Jde i o tuzemské turisty, lidi z okolních regionů, ale i některé místní Pražany. Problém je v tom, že se dostává prodejní cena jednorázové jízdenky nad náklady, což je u veřejné služby velmi zvláštní,“ vysvětlil bývalý primátor Prahy.
Pirátskou kritiku ale koaliční kolegové nechápou a berou ji jako populistickou součást předvolebního boje. Hřibově kritice nerozumí dokonce ani předseda ANO v Praze Ondřej Prokop.
„Dostupný roční kupon za 3650 Kč prosadilo ANO a v současné době jsme zásadně proti jeho zdražení. Jsem rád, že o tomto tématu dnes nebyla vůbec řeč. Zdražení jednorázových lístků Pražany dopravující se denně do práce nijak nezasáhne, a město přitom získá tolik potřebné prostředky na úklid stanic nebo posílení přetížených linek. Více lidí bude také motivováno ke koupi výhodnější roční Lítačky a tím i pravidelnějšímu využívání MHD místo aut. Tedy přesně to, co by mělo být cílem vedení města. Nechápu, proč v otázce jednorázových jízdenek Zdeněk Hřib tak tvrdohlavě bojoval za levné jízdenky, které využívají především zahraniční turisté a občasní návštěvníci Prahy,“ napsal Prokop na síti X.
A stejně to vidí i komentátor Martin Schmarz. „Nechápu, co zrovna Pirátům vadí na zdražení jednorázových jízdenek. 1. motivuje to k nákupu ročního kupónu a ježdění MHD místo autem 2. získají se prostředky (převážně od návštěvníků) k udržení kvalitní a levné přepravy pro rezidenty,“ souhlasí s rozhodnutím pražských radních.
Problém je ale podle něj ve zdražení jízdenek mimo Prahu. „Je smutné, že pražská koalice s podobným složením jako ta středočeská nevyjednala levnější cesty mezi Prahou a Středočeským krajem. Ten by přitom k tomu měl mít motivaci: mnozí zdejší rezidenti jezdí vydělávat dobré peníze do Prahy a jejich daně nekončí v metropoli, ale zde,“ nastínil Schmarz, že tady udělala vládnoucí koalice v Praze chybu.
Pražský předseda Motoristů Boris Šťastný nesouhlasí ani se zdražováním jízdenek, ale ani s dlouhodobými postoji Pirátů ohledně dopravy v Praze a tak vyzval znesvářené strany, ať toho raději nechají.
„K debatě o zdražení dopravy v Praze, které teď vymyslela koalice Spolu: Už toho fakt nechte. Doprava je služba lidem a má být dostupná všem. Nemá být ani nástrojem jejich šikany a ani snahou o ideologickou převýchovu, jak to chce Zdeněk Hřib,“ uvedl Šťastný.
autor: Jakub Makarovič