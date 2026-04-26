ACK ČR: Češi dál lámou rekordy v cestování

„Čekali jsme, že se trh během prvních dvou let stabilizuje a klienti si vynahradí období omezeného cestování, ale naopak – rekord střídá rekord. A ještě rychleji roste počet leteckých dovolených: Vloni překonal třímilionovou hranici a jejich podíl na cestách se blíží k polovině,“ konstatuje Jan Papež, místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR. Podíl dovolených realizovaných letecky se výrazně zvyšuje. Před deseti lety, v roce 2015, to bylo 30,3 procenta, v roce 2019 činil už 40,3 procenta a v roce 2025 to bylo 47 procent.
Mezi rokem 2019 – posledním před sezónami omezenými proticovidovými opatřeními – a loňskem stoupl počet delších zahraničních cest o 25,8 procenta z 5103 tisíc na 6421 tisíc. „Zjednodušeně by se dalo říci,
že do zahraničí na dovolenou zamířilo téměř 60 procent Čechů, nicméně ten podíl je nižší, protože mnozí lidé jednou na dvě, někdy i více dovolených během roku,“ vysvětluje Jan Papež.
Výrazně během těchto šesti let stoupl počet cest do Egypta: +144,1 procenta (celkem 570 tisíc Čechů), Španělska: +86,5 procenta (344 tisíc) či Itálie: +49,5 procenta (905 tisíc). Naopak výrazně klesl počet cest na Slovensko, a to o 35,7 procenta (448 tisíc), mírně pak do Chorvatska (-3,8 procenta), tam vloni vyrazilo 712 tisíc Čechů.
„Zájem o zahraniční dovolené zůstává velmi silný a navazuje na rekordní výsledky loňského roku. Dlouhodobě přitom sílí segment leteckých zájezdů, kdy naše charterové lety dosahují velmi vysoké obsazenosti. Zároveň vidíme, že klienti stále více vyhledávají zážitky, roste zájem o poznávací zájezdy i o výlety v rámci pobytových dovolených. Klienti navíc čím dál častěji volí kvalitnější hotely a služby,“ říká Klára Divíšková, tisková mluvčí Čedok.
„Významně rostoucí je také segment dovolených v klubových hotelech s animátory. Pro spoustu rodin je dnes již přítomnost českých animátorů v hotelu zcela samozřejmá a při výběru řeší nejen to, zda tam animátoři jsou, ale jaký mají program, zda jde jen o „hlídání“ dětí, nebo o skutečnou zábavu pro děti a ideálně i pro dospělé,” doplňuje Petr Šatný, marketingový ředitel Alexandrie.
Léto stále patří dovolené, zimní dovolené ale stále rostou
Nejvíce dovolených probíhá během léta. Podle statistik ČSÚ jich mezi dubnem a koncem září vloni proběhlo 76 procent. Nicméně podíl takzvaných zimních dovolených se pomalu zvyšuje, kdysi osciloval kolem 20 procent. „Například v zimní sezóně 2018/19 zamířilo na zimní dovolenou 1061 tisíc lidí, v sezóně 2024/25 to bylo 1482 tisíc, tedy o 39,7 procenta více,“ vysvětluje Simona Fischerová, mluvčí CK Blue Style.
Roste počet destinací, do kterých mají největší české cestovní kanceláře přímé lety z Česka, a to nejen z Prahy, ale i z tuzemských regionálních a zahraničních letišť. Díky tomu jsou i ceny zimních dovolených dostupné pro nejširší veřejnost. „Nejbližší zimní destinace – Egypt – je z Česka zhruba 4,5 hodiny letu a týden tam s all inclusive službami lze koupit i za méně než deset tisíc korun na osobu,“ doplňuje Simona Fischerová.
Konec aktuální zimní sezóny negativně ovlivnil konflikt na Blízkém východě, kvůli kterému se v dubnu nerealizovaly zájezdy do jinak oblíbených Spojených arabských emirátů a Ománu a narušila se i přeprava do destinací ve východní Asii kvůli omezení provozu leteckých křižovatek v zemích Perského zálivu. „Naštěstí se žádnému českému turistovi nic nestalo a cestovní kanceláře v začátku konfliktu dostaly všechny své klienty bezpečně zpět domů. Velká část z celkových několika tisíc klientů, kteří už na dovolenou do oblasti nemohli odcestovat, si to vynahradila změnou destinace například za Egypt či Kapverdy,“ dodává Jan Papež.
„Celý svět doufá ve vyřešení konfliktní situace na Blízkém východě, protože ta potenciálně hrozí omezením dostupnosti leteckého paliva. Česká letiště zatím nehlásí žádné potíže s jeho dodávkami, a proto by letní sezóna dovolených, která začíná v květnu, neměla být v ohrožení a my tak možná zaznamenáme další rekord,“ uzavírá Jan Papež.
