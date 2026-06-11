MHMP: Archiv hl. m. Prahy se v sobotu otevře veřejnosti

12.06.2026 7:23 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Již tuto sobotu 13. června 2026 se v budově Archivu hl. m. Prahy na Chodovci uskuteční den otevřených dveří.

MHMP: Archiv hl. m. Prahy se v sobotu otevře veřejnosti
Foto: MHMP
Popisek: Magistrát hl. m. Prahy

Návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost nahlédnout do běžně nepřístupných prostor archivu, například do konzervátorské dílny nebo digitalizačního pracoviště, kde se mimo jiné seznámí se zpracováním archiválií nebo restaurováním historických dokumentů. Připraven bude také tematický doprovodný program pro děti. Vstup na akci je zdarma.

V rámci komentovaných prohlídek Archivu hl. m. Prahy si zájemci prohlédnou depotní blok, badatelnu, konzervátorskou dílnu nebo digitalizační pracoviště. Seznámí se s odborným ukládáním a zpracováním archiválií, restaurováním historických dokumentů a moderními způsoby jejich zpřístupňování široké veřejnosti. Připraven bude také tematický doprovodný program pro děti, který bude zaměřen na zábavné přiblížení práce archiváře a historických pramenů. Zajímavostí pak bude možnost navštívit za příznivého počasí nevšední vyhlídku na Prahu, která se naskytne všem, kteří zdolají 11 pater v budově archivu.

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„Archiv hl. m. Prahy uchovává jedinečné svědectví o historii našeho města. Jsem rád, že během dne otevřených dveří mohou Pražané i návštěvníci nahlédnout do míst, kde se o tyto poklady pečuje, a vidět práci odborníků, kteří se starají o uchování našeho kulturního dědictví,“ říká Bohuslav Svoboda, primátor hl. m. Prahy.

Akce se uskuteční v sobotu 13. června 2026 od 9.00 do 17.00 hodin. Prohlídky pro skupiny 10 a více osob je nutné předem rezervovat (tel. 236 004 095, 236 004 017). Bezbariérový pohyb však bude možný pouze v prostorách badatelny a konferenčního sálu, kde bude dětský program. Omezené možnosti stání pro auta pak budou k dispozici na parkovišti Archivu hl. města Prahy u budovy. Vstup na akci je zdarma.

Archiv hl. m Prahy se nachází na adrese Archivní 6, Praha – Chodovec. V blízkosti je k dispozici zastávka linek autobusů 125, 170, 136, 203 a 213 Chodovec, dále zastávka linky 115 Městský archiv Chodovec a také zastávka linky 126 Benkova. Více informací o archivu i o samotné akci je k dispozici ZDE.

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archiv , historie , Praha , veřejnost , TZ , MHMP , DOD

Ing. Andrej Babiš byl položen dotaz

Je to pravda?

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