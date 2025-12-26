Spor o Turka. Miloš Zeman o Vánocích nastínil východisko

Dnes už bývalé vládě Zeman vzkázal, že si volby prohrála sama. Podle Zemana je tým Fialy odpovědný za nedostupné bydlení, energetickou chudobu, rekordní dluhy i hluboké rozdělení společnosti, které v sobě zosobňoval vládní pověřenec Otakar Foltýn. „Důležitější je ale najít společného jmenovatele neúspěchu této vlády. Podle mého názoru jím je amatérismus.“ Odbornost v posledních letech nahradil podle bývalého prezidenta prvoplánový aktivismus a slepá stranická loajalita. Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Miloš Zeman je přesvědčen, že nová vláda pod vedením Andreje Babiše bude odborně připravena výrazně lépe.
Poté nepřímo nastínil, jak se může vyvíjet dále celá záležitost mezi čestným prezidentem Motoristů Filipem Turkem a Hradem. Sám totiž dříve odmítl jmenovat do funkce Petra Hladíka. „Toho jsem odmítl. Tento nominant se nakonec stal prvním náměstkem ministra, a tam už nedosahuje jmenovací pravomoc prezidenta republiky.“
Vládě Andreje Babiše Miloš Zeman popřál profesionalitu, zejména při napravování pošramocených zahraničních vztahů. Všem lidem dobré vůle pak pevné zdraví.
