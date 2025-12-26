Spor o Turka. Miloš Zeman o Vánocích nastínil východisko

26.12.2025 14:21 | Monitoring
autor: Martin Huml

Ve svém svátečním projevu bývalý prezident Miloš Zeman vyzdvihl konec vlády Petra Fialy, kterou považuje za tu nejhorší v novodobých dějinách. Také dal pár rad svému nástupci Petru Pavlovi.

Foto: Screen: CNN Prima News
Popisek: Vánoční poselství Miloše Zemana na CNN Prima News.

Dnes už bývalé vládě Zeman vzkázal, že si volby prohrála sama. Podle Zemana je tým Fialy odpovědný za nedostupné bydlení, energetickou chudobu, rekordní dluhy i hluboké rozdělení společnosti, které v sobě zosobňoval vládní pověřenec Otakar Foltýn. „Důležitější je ale najít společného jmenovatele neúspěchu této vlády. Podle mého názoru jím je amatérismus.“ Odbornost v posledních letech nahradil podle bývalého prezidenta prvoplánový aktivismus a slepá stranická loajalita. 

Konkrétně se pozastavil u dnes už bývalého ministra financí Zbyňka Stanjury. „Ministr financí, který neměl ekonomické vzdělání. To byl světový unikát.“

Miloš Zeman je přesvědčen, že nová vláda pod vedením Andreje Babiše bude odborně připravena výrazně lépe.

Petr Pavel má podporu Zemana ve věci jmenování jednotlivých ministrů, ale svému následníkovi bývalý prezident poradil, aby se nepletl do záležitostí náležejících Poslanecké sněmovně. „To je dílem vládní koalice a předkládá jej Poslanecké sněmovně při hlasování o důvěře vládě,“ dodal tu Zeman.

Poté nepřímo nastínil, jak se může vyvíjet dále celá záležitost mezi čestným prezidentem Motoristů Filipem Turkem a Hradem. Sám totiž dříve odmítl jmenovat do funkce Petra Hladíka. „Toho jsem odmítl. Tento nominant se nakonec stal prvním náměstkem ministra, a tam už nedosahuje jmenovací pravomoc prezidenta republiky.“

Vládě Andreje Babiše Miloš Zeman popřál profesionalitu, zejména při napravování pošramocených zahraničních vztahů. Všem lidem dobré vůle pak pevné zdraví. 

 

