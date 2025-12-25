Václav Klaus o zhoubné politice Fialy. S výzvou Macinkovi

Bývalý prezident Václav Klaus v podcastu Chuť moci popisuje, jaká očekávání podle něj měli a mají voliči od nové vlády Andreje Babiše. Tvrdí, že lidé nešli k volbám proto, aby se v klíčových otázkách pokračovalo ve stejném politickém kurzu jako za kabinetu Petra Fialy.
Neskrývá proto zklamání nad výroky ministra zahraničí Petra Macinky, který avizoval, že v přístupu k Ukrajině se nic zásadního měnit nebude. „Já myslím, že ho lidé volili proto, aby politiku vůči Green Dealu, vůči Ukrajině, vůči Evropské unii změnil, ne aby ji ponechal – tu zhoubnou fialovskou politiku,“ řekl Klaus na adresu nové vlády.
V této souvislosti občanům popřál alespoň dílčí změnu k lepšímu, i když sám zůstává zdrženlivý v očekáváních. „Jestli můžu něco popřát, tak já bych našim občanům přál, aby ta nastupující vláda byla zlepšením proti té předcházející. Netroufám si říct více. Netroufám si říct, aby byla zvratem a kvalitativní změnou, ale aby změnou byla, to já bych si troufl přát,“ řekl.
Klaus: „Mám strach, že se něco může opravdu semlít“
V tomto kontextu varuje před výroky o možném sestřelování ruských letadel i před návrhy na využití zmrazených ruských finančních aktiv. Tyto kroky podle Václava Klause mohou znamenat faktické vyhlášení války.
Podle Klause Evropa ztrácí soudnost a politiku stále více ovládají emoce a ideologie. Česká republika se podle něj v zahraniční politice zatím pouze setrvačně veze po trase nastoupené Fialovou vládou, aniž by bylo patrné skutečné přehodnocení dosavadního směru.
Klaus se v podcastu vrací také k atmosféře v České republice během vlády Petra Fialy. Popisuje ji jako období únavy a frustrace, které podle něj negativně dopadalo na společnost i ekonomiku. „Jestli předtím byla blbá nálada za Fialy, tak teď chvíli není,“ konstatuje s tím, že samotná změna vlády ale automaticky nezaručuje skutečný obrat k lepšímu. Podle něj mohou být očekávání veřejnosti výrazně vyšší než reálné možnosti nové politické reprezentace.
Výrazná část rozhovoru se věnuje veřejným financím. Václav Klaus odmítá debaty o dílčích škrtech a o postupném „vyzobávání“ jednotlivých položek státního rozpočtu, které považuje za alibistické a neefektivní. Podle něj, pokud stát nedokáže jasně určit, kde má šetřit, existuje jen jediné racionální řešení. „Když to nevíme, tak musím udělat plošný škrt. To je triviální závěr,“ řekl.
V oblasti ekonomiky Václav Klaus zdůraznil, že očekávaná změna by podle něj měla spočívat především v omezení role státu. Podle bývalého prezidenta má stát v ekonomice sehrávat co nejmenší úlohu a neměl by se snažit hospodářství aktivně řídit ani nadměrně regulovat.
Vyjadřuje proto naději, že nová vláda bude mít v tomto směru menší ambice než kabinet předchozí, zároveň ale upozorňuje, že jistotu nemá. Obavy však u něj vyvolávají zejména signály z hnutí ANO, které podle něj naznačují silné ambice v oblasti státních a veřejných investic. „To mě trošku zneklidňuje,“ podotkl Václav Klaus.
