ADAC GT Masters oživí dvojnásobný světový šampion vytrvalostních závodů Bernhard

Fanoušci, kteří o víkendu 27. až 29. dubna zavítají na mostecký autodrom, se mohou těšit na mimořádný motoristický zážitek ze soubojů upravených supersportovních vozů, umocněný vrcholnými sportovními výkony jezdců. To vše nabídne prestižní evropská série ADAC GT Masters, kterou autodrom hostí v premiéře.

Zárukou skvělé podívané je mimo jiné i avizovaná účast v seriálu dvojnásobného světového šampiona vytrvalostních závodů a dvojnásobného pokořitele proslulé čtyřiadvacetihodinovky v Le Mans Tima Bernharda.

Němec Timo Bernhard oslaví 24. února sedmatřicáté narozeniny. Bude tak patřit k nejzkušenějším jezdcům ve startovním poli ADAC GT Masters. Zvítězil ve všech největších světových závodech vytrvalostních sportů: 24 hodin Le Mans, 24 hodin Daytona a 12 hodin Sebring. Na okruhu v Nürburgringu triumfoval ve čtyřiadvacetihodinovém závodu dokonce pětkrát. S drobnými výjimkami je po celou kariéru věrný značce Porsche.

O strhující a dramatické boje na dráze se postará i řada dalších skvělých jezdců. V Bernhardově rodinném týmu KÜS Team75 Bernhard to bude například s vozem Porsche GT3 R jeho spolujezdec Kévin Estre. V kokpitu druhého identického speciálu týmu se pak vystřídají Klaus Bachler a Adrien de Leener. S vozem Corvette C7 patří k favoritům také Sven Barth s Maximilianem Hackländerem z týmu RWT Racing, Connor De Phillippi, Christopher Mies, Philipp Eng, Rolf Ineichen, Christian Engelhart, Remo Lips, Marcel Gassner a řada dalších. Pole jezdců je velmi kvalitní a nebývale vyrovnané.

Nudit se tak diváci určitě nebudou ani bez Francouze Julese Gounona, který ve svých 22 letech loňský ročník ADAC GT Masters opanoval. Ve voze Corvette GT3 společně s Danielem Keilwitzem vybojovali zároveň titul pro svou stáj Callaway Competition. Vše ale zatím nasvědčuje tomu, že úřadující šampion letos do seriálu ADAC GT Masters nenastoupí, a titul tak obhajovat nebude. Podepsal totiž smlouvu s týmem Bentley Motorsport, kde v pětici jezdců „Bentley Boys“ nahradí Olivera Jarvise. Tým bude pokračovat i v letošní sezoně v šampionátu Blancpain GT.

Naopak chybět v Mostě nebudou tuzemští jezdci. Zatím však není jasné kteří a kolik jich nakonec bude. V loňském roce reprezentoval Českou republiku v seriálu ADAC GT Masters Filip Salaquarda, který se střídal ve voze Audi R8 LMS s Markusem Winkelhockem v týmu BWT Mücke Motorsport.

Dubnový závodní víkend ADAC GT Masters na mosteckém autodromu vyvrcholí po trénincích a kvalifikacích dvěma mistrovskými závody. Jeden se jede v sobotu, druhý v neděli. Diváci si souboje na dráze vychutnají, každý z nich je totiž vypsán na 60 minut. V autech se střídají dvoučlenné posádky pilotů, výměna se uskuteční při zastávce v boxech. Na start se postaví oku lahodící speciály Audi R8 LMS, BMW M6 GT3, Corvette C7 GT3-R, Lamborghini Huracán GT3, Mercedes AMG GT3, Nissan GT-R Nismo GT3 nebo Porsche 911 GT3-R. Vstupenky na závodní víkend je možné zakoupit zde.

Součástí The Most Show featuring ADAC GT Masters budou také doprovodné závody, a to seriál ADAC TCR Germany, nově vytvořený šampionát GT4 Central European Cup a také oblíbený, předloni obnovený domácí okruhový seriál Octavia Cup.

Akciová společnost AUTODROM MOST provozuje stejnojmenný závodní okruh. Budoval se v letech 1978 až 1983 v místě bývalého povrchového hnědouhelného dolu Vrbenský. Nápad na stavbu autodromu sice vznikl v souvislosti s automobilovými a motocyklovými závody, hned od počátku se ovšem počítalo s jeho využitím i pro jiné účely. Autodrom tak brzy ožil také testováním závodních i nově vyvíjených vozů, výcvikem řidičů speciálních vozidel sanitních, hasičských nebo policejních, závodnickými školami či kurzy bezpečné jízdy. Tuto úlohu převzal později polygon, vybudovaný v areálu závodního okruhu v roce 2005. Stále je největším a nejkomplexnějším zařízením svého druhu v České republice. Svou dispozicí, instalovanými technologiemi a dalšími navazujícími aktivitami nabízí na ploše 13 hektarů jedinečné podmínky pro výuku a výcvik řidičů ve všech oblastech problematiky řízení vozidel veškerých tonáží.

Psali jsme: Do Mostu přijede i obhájce loňského titulu v atraktivní sérii FIA Masters F1 Winter Challenge slibuje na dráze sníh, další termín patří značce BMW The Most Truck Festival představí Tatry z Dakaru týmu Buggyra ADAC GT Masters v Mostě představí i nejvíce obsazenou sérii TCR

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: komerční tisková zpráva