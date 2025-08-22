Senátor Hraba: Školská inkluze je drahý zpackaný experiment

Je dobře, že toto téma ožívá. A bude ještě lepší, pokud po volbách neusne.
Česká školská inkluze je drahý zpackaný experiment, který škodí všem - jak dětem, které učivo zvládají, tak hlavně těm se speciálními potřebami.
K tomu drahá armáda asistentů, kterým k výkonu mnohdy stačí „vystudovaná“ základní škola a rekvalifikační kurz. Děti, které by v klidném prostředí speciální školy dokázaly udělat obrovský pokrok, v běžné třídě často ztrácí motivaci.
Spolužáci přicházejí o tempo, kvalitu i prostor k rozvoji. Inkluze v praxi nevede k lepším výsledkům, ale k plošnému snižování nároků.
Učitelé jsou přetížení, rodiče frustrovaní a děti – všechny bez rozdílu – se učí méně, než by mohly. To není pomoc, to je cesta k průměrnosti a rezignaci na skutečné vzdělání.
autor: PV