Senátor Hraba: Školská inkluze je drahý zpackaný experiment

22.08.2025 12:07 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k inkluzi.

Foto: STAN
Popisek: Zdeněk Hraba

Je dobře, že toto téma ožívá. A bude ještě lepší, pokud po volbách neusne.

Česká školská inkluze je drahý zpackaný experiment, který škodí všem - jak dětem, které učivo zvládají, tak hlavně těm se speciálními potřebami.

K tomu drahá armáda asistentů, kterým k výkonu mnohdy stačí „vystudovaná“ základní škola a rekvalifikační kurz.  Děti, které by v klidném prostředí speciální školy dokázaly udělat obrovský pokrok, v běžné třídě často ztrácí motivaci.

Spolužáci přicházejí o tempo, kvalitu i prostor k rozvoji. Inkluze v praxi nevede k lepším výsledkům, ale k plošnému snižování nároků.

Učitelé jsou přetížení, rodiče frustrovaní a děti – všechny bez rozdílu – se učí méně, než by mohly. To není pomoc, to je cesta k průměrnosti a rezignaci na skutečné vzdělání.

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

  • senátor
autor: PV

