AOPK ČR: 25 milionů na zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy

13.11.2024 16:33 | Tisková zpráva

Spouštíme výzvu pro příjem žádostí do Programu péče o krajinu, a to v podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy (PPK C). Podpora je určená na péči o zraněné a handicapované živočichy a jejich návrat do přírody, péče o trvalé handicapy pro odchovné a osvětové účely.