Advokátka Hustáková: Válka letos neskončí. EU bude krvácet, což Trumpovi s Putinem nevadí

Paní doktorko, čtenářům jste vysvětlovala cíle ruské operace na Ukrajině. V zásadě jste citovala oficiální ruská vyjádření. Jedním z cílů bylo dobytí celé Doněcké oblasti. Ustoupí od toho nyní Putin v rámci dohody s Donaldem Trumpem?
Teritoriální zisky Ruska nebyly nikdy samotnými cílem speciální operace. Je to jen výsledek toho, že se cíle prosazují otevřeným vojenským konfliktem. Rusko to vidí tak, že kdyby byly cíle splněny mírovou cestou, Ukrajina zůstala celistvá. Nepřipadá v úvahu, že by Putin ustoupil od území, které už jsou v tuto chvíli zakotveny v Ústavě Ruské federace jako ruské území. Jsem přesvědčená, že o Krymu, Doněcké republice, Luhanské republice, Záporožské a Chersonské oblasti tedy nebude řeči na žádné schůzce a nebudou předmětem žádných dohod.
Jak vůbec interpretujete to, co se dojednalo na Aljašce a následně se probíralo v Bílém domě? Naposledy jste tvrdila, že Putin netlačí na okamžité ukončení války a využije svou vojenskou převahu. Mění se nyní něco?
Na cílech se nic nemění a prezident Putin nemá ani nyní kam spěchat. Setkání s Putinem inicioval americký prezident už od března, podle ruské strany k tomu dosud nebyly podmínky. Nyní už pozvání vyhověli. Je opravdu smutné, že pouze prezident Trump jako jediný západní politik pochopil, že se musí okamžitě pokusit zastavit Putina, protože jak hovoří američtí analytici specializující se na vojenské záležitosti (např. Larry Johnson a Peter Martyanov), Rusko předehnalo ve svých technologiích NATO o celou jednu generaci a nejde ho dohnat jen za několik málo let. Tolik dehonestovaný Trump asi nechyběl ve fyzice, když se učily zákony pohybu. Mám obavy, že pouze on pochopil, kdo v případě konfliktu vyhraje, když NATO disponuje raketami se 4 Machy, kdežto Rusko Orešniky s 10 Machy. Zejména když proti hypersonickým zbraním Rusko obranu má a NATO ne. Rusko na tom zkrátka není tak bídně, jak se nám snaží někteří podsouvat, a to ani vojensky ani ekonomicky. Podle chování západních lídrů to vypadá, že jediný, kdo si to uvědomuje, je Donald Trump. Místo toho dělají z Trumpa pouhého přestárlého narcise, který se nechal obelhat Putinem. Naopak Trump se snaží nemilou situaci pro NATO mistrně zakamuflovat snahou o rychlé vyřešení konfliktu na Ukrajině. Na Aljašce ani nebyl ministr obrany USA, protože Američané faktickou vojenskou situaci znají. Západ přestal být hlavním ekonomickým lídrem světa, státy BRICS ho už předehnaly. Politici v Evropské unii tento fakt ignorují. Chovají se jako přestárlá herecká hvězda, která si myslí, že i v 80 letech zajímá muže stejně, jako před 50 roky.
Co jste vlastně postřehla ze symboliky a náznaků jednání s Putinem na Aljašce a ze schůze se Zelenským a evropskými lídry ve Washingtonu?
Jak už jsem řekla v minulých rozhovorech, Trump nechce dopustit, aby zůstal osamocen a politické velmoci, tedy Čína, Indie a Rusko ho na nejvyšší šachovnici izolovali. Po marných pokusech dát clo na dovozce ruské ropy, kdy s Čínou se o nic podobného radši ani nepokoušel a Indie mu sdělila, že bude kupovat od Ruska ropu dál, mu nezbývá nic jiného, než jednat přímo s Ruskem. Putina přivítal, jak se sluší na státníky dvou velmocí. Je tristní slyšet hodnocení některých politiků a komentátorů, že Trump tím bezdůvodně dostal Putina ze světové izolace. Pro ně je svět zvrácená EU s 50 pohlavími o několika set milionech občanů a miliardy lidí ve světě pro ně nejsou nic podstatného.
Ruská delegace měla výhodu, protože všichni plynně ovládají angličtinu, zatímco členové americké delegace rusky často neuměli. Prezident Putin zásadně mluví na oficiálních projevech rusky, ale angličtinu ovládá výborně. Na konci neobvykle četl své prohlášení, aby řekl přesně jen to, co říci chtěl. Pro mne byla jediná věta zcela rozhodující, a to ta, že se shodli s prezidentem Trumpem, že světový mír nejde zajistit bez obnovení rovnováhy sil v Evropě. Dál už nemusel připomínat, že rovnováha byla narušena v roce 1990. Inteligentní lidé to pochopili i bez dalšího vysvětlování. On vždycky hovoří v náznacích, nikdy neříká víc, než musí. Nedávno Putin řekl, že na konci vojenské operace bude mít Rusko za sousedy pouze neutrální země, nebo přátelské země. Opravdu je s podivem, že všichni ti tzv. analytici, kteří se nás snaží obdařit svými moudry v České televizi, na to okamžitě nezareagovali. O českých politicích raději ani nehovořím.
Ze složení obou delegací je jasné, že se jednalo v prvé řadě o ekonomických otázkách. Ministr obrany USA ani nebyl přítomen.
Ruští analytici tvrdí, že se Putinovi podařilo vyřešit i své postavení na Kavkaze a Aliev s Pašijanem zrovna nevýskají. Je otázkou, zda si Ázerbájdžán nakonec základnu NATO vůbec postaví.
Jakožto bezpečnostní garance pro Ukrajinu se nabízí i vyslání zahraničních jednotek, Rusko odmítá přítomnost vojsk zemí NATO. Mluví se o Austrálii a Japonsku. Je toto představitelné?
Rusko na Ukrajinu žádné cizí vojsko nepustí. To mohli vymyslet jen zoufalí politici EU, kteří by chtěli do svého problému zatáhnout další státy mimo Evropy. Rusové dokonce odmítají vydávat specialisty z NATO, které zajali. V červenci se Rusům údajně podařilo zajmout 3 vysoké britské důstojníky v Očakovo v čele s plk. Edwardem Blackem a nevypadá to, že by je chtěli za kohokoliv vyměňovat. Ruská strana tvrdí, že byly zajištěny důkazy, že tito důstojníci organizovali pouštění raket Shadow na Krym a jiná ruská území, proto jsou Ruskem považováni za teroristy.
Oněmi zárukami pro Ukrajinu se myslí i to, že by sice nebyla v NATO, ale byla by kryta obdobou článku 5 ze strany Západu? Co na ten konstrukt říci?
Tato píseň se už pěla od roku 2014 do roku 2022. V rámci bezpečnosti Ukrajiny si NATO budovalo na Ukrajině své základny, a vidíme, jak to dopadlo. Co se týká článku 5, tak bych byla našim politikům vděčná, kdyby si jej (i související postupy) už pořádně přečetli a nelhali by do nekonečna v médiích nepravdivé mantry, jak nám členům NATO tento článek zajišťuje automaticky bezpečnost. On totiž nemusí zajistit vůbec nic. Je to v podstatě deklaratorní prohlášení bez sankcí, že napadení jednoho z členů je považováno jako napadení celé aliance. Je už ale na členských zemích, zda chtějí nějak reagovat nebo ne. Srovnáním smluv s VB a Francií za první republiky byly tyto smlouvy pro nás mnohem bezpečnější, protože tam byl závazek obou zemí nám v případě napadení pomoci. Jak víme, až došlo na lámání chleba, tak nás hodili přes palubu. Docela mne pobavil senátor Smoljak, jak rozhořčeně v televizi sděloval, že NATO je naše a Putin nebude určovat, kdo bude jeho členem. Bylo by dobré, aby alespoň politici věděli, že NATO jsou hlavně USA a ony budou rozhodovat, zda nějaké satelity potřebují nebo ne. Ony se rozhodnou podle sil ve světě a rozhodně si nikdy samy nebudou pálit prsty za jiné. Nikdy to nedělaly, nedělají a dělat nebudou. Pokud nemám pravdu, tak by mohli mí oponenti vysvětlit, proč nedávno podepsalo Německo s Velkou Británií smlouvu o vojenské pomoci, když obě země jsou členské státy NATO.
Tady se navíc lže, že Ukrajina chtěla vstoupit do NATO. Dali si to sice do ústavy, ale už se neříká, že pouze 20 % Ukrajinců bylo nakloněno vstupu do NATO. 80 % tam jít nechtělo, proto tam, stejně jako u nás, neproběhlo referendum o vstupu. Prosadili to zkorumpovaní ukrajinští politici, kteří na ukrajinský lid kašlali, jeho názor je nezajímal.
Putin jako cíl vojenské operace vyhlásil „demilitarizaci Ukrajiny“. Po jednání ve Washingtonu se naopak mluví o vyzbrojení Ukrajiny i americkými zbraněmi. Přijal podle vás Putin tuto tezi v rámci telefonátu, ke kterému si Trump „odskočil“ z jednání se Zelenským a evropskými lídry?
Já jsem už před inaugurací Trumpa řekla, že není schopen konflikt na Ukrajině jen tak zastavit a byla jsem udivena, kolik analytiků a politiků tvrdilo opak. Válka bude pokračovat dál, letos nebude ukončena, i když v médiích bude od rána do večera tvrzen opak. Putin od cílů neustoupí, on má zpracované ego, zvládne i případné megalomanské řeči Trumpa, ví, že to v USA nemá jednoduché. Umí pochopit, že pokud chtějí platit válku eurozoufalci, tak si Trump nebude kazit pozici u amerického vojenského komplexu a nechá ho vydělat. Zajistí mu kšeft a EU dále bude krvácet, což Trumpovi ani Putinovi rozhodně vadit nebude. Oběma bude oslabení Evropské unie vyhovovat a urychlí tím její konec.
Představme si, že válka skončí. Jakými prostředky se bude Rusko snažit ovlivnit politické nastavení Ukrajiny, na které zajisté budou nějaké volby?
Zatím je evidentní, že potenciální volby na Ukrajině se snaží ovlivnit Západ. Jako následníka Zelenského si vybrali generála Zalužného, kterého představují jako osobnost na titulních stránkách západních časopisů. Na volby potřebujete minimálně10 miliard hřiven. Putin je dávat nebude a Ukrajina je nemá. Příští rok už bude na jaře zcela nová situace. V regionu, který se dnes nazývá Ukrajina budou velké změny, a tím se vyřeší i jeho nové politické uspořádání. Mám velké obavy, že EU v té době už bude mít jiné starosti.
Jaké je riziko, že případné třístranné rozhovory prezidentů USA, Ukrajiny a Ruska skončí špatně a na Ukrajině se bude válčit i v roce 2026?
Pokud se Trump za Putinem rozjede i se Zelenským, tak to bude do Moskvy. Tím se Putin vysměje celé EU a i mentálně nevybavení politici pochopí, kdo drží esa v rukávě. Zda se vůbec schůzka uskuteční není jisté, i když to média berou za fakt. Poslední zprávou je, že Putin nechce žádné prostředníky, pokud Zelenský chce, ať si přijede do Moskvy osobně.
Pokud se vůbec Putin bude chtít se Zelenským bavit, tak mu připomene, že Ústavní soud Ukrajiny v roce 2014 vydal nález, že mandát prezidenta je pouze na 5 let. Ústava Ukrajiny prodlužuje mandát v době vojenského stavu, kdy neprobíhají volby, pouze poslancům. O prezidentovi tam není řeči. U prezidenta je sice zmínka, že dosavadní prezident vykonává pravomoci do zvolení nového prezidenta, ale zákonodárci tím rozhodně nemysleli, že někdo bude u moci donekonečna. Toto ustanovení má logicky překonat dobu, pokud by se volby nestihly do skončení mandátu, aby na nějakou krátkou dobu prezident bez mandátu ještě mohl provést nutné úkony jako hlava státu. Zelenskému se nepodařilo u Ústavního soudu prosadit změnu nálezu z roku 2014. Rusko tedy považuje Zelenského za nelegitimního cokoliv podepsat. Bude trvat na tom, aby se připodepsal předseda Nejvyšší rady Stepanchuk, který podle Ústavy přebírá pravomoci prezidenta. Ten to ale bude chtít stěží udělat, protože kdo sleduje jednání ukrajinského parlamentu, tak ví, jak jenom zmínka o dohodě s Ruskem vyvolala řev a házení věcmi po Stepanchukovi. K tomu ještě Zelenský před časem zajistil vydání zákazu jednat s Ruskem o míru. Možná prezidentovi Putinovi bude stát za to, že Zelenského přijme v Moskvě, ale moc bych to neočekávala. Ukrajinská strana opakovaně s Rusy jednala, zatím jejich požadavky nesplnila a oni ustupovat nebudou. Nemají k tomu jediný důvod. Vyjádření Trumpa v této věci musíme číst tak, že se obrací v prvé řadě na své voliče, kteří většinou ani neví, kde Ukrajina je a ani je to nezajímá. Činy, které dělá, jsou rozhodně rozumnější a logičtější, než postup politiků EU.
