AOPK ČR: Objev vzácného šáchoru Micheliova v Železných horách

15.09.2025 19:11 | Tisková zpráva

Ve Slavické oboře na dně Starého rybníka v chráněné krajinné oblasti Železné hory našli botanici šáchor Micheliův. Tato drobná vzácná rostlina osidluje obnažené bahnité plochy, například dna během léta vypuštěných rybníků. Objev učinila Lenka Šafářová z Východočeského muzea v Pardubicích.

AOPK ČR: Objev vzácného šáchoru Micheliova v Železných horách
Foto: red
Popisek: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

„To, že se šáchor Micheliův v chráněné krajinné oblasti Železné hory našel, je výborná zpráva. Nemá to v dnešní krajině jednoduché. Potřebuje velmi specifické prostředí, protože neumí obstát v konkurenci jiných rostlin. Dříve byl hojnější, vyhovovalo mu, když rybníkáři na léto některé rybníky ponechávali téměř bez vody. Takovému hospodaření se říkalo letnění a používalo se ke zvýšení produkce. Na obnaženém dně se dařilo krátkověkým jednoletým rostlinám, jako je právě šáchor Micheliův. Ten dokáže na vhodné podmínky čekat dlouho, semena mohou vyklíčit až po dvaceti letech,“ vysvětluje Záboj Hrázský, botanik z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Šáchor Micheliův se v České republice nachází na severní hranici svého evropského areálu. Přirozeně je rozšířen v subtropickém a mírném kontinentálním klimatu Evropy a severní Afriky, v teplejších oblastech Asie s přesahem až do Austrálie. V minulosti byl zavlečen i do Severní Ameriky. Daří se mu na obnažených vlhkých a bahnitých až písčitých půdách, toleruje vyšší obsah vápníku i zasolení. Nejčastěji roste na březích vod s kolísající hladinou, v jihovýchodní Evropě dokonce tvoří dominantu podobných stanovišť. V tropech Asie je naopak známý jako plevel rýžových polí.

„Nález šáchoru Micheliova ukazuje, že i v dnešní krajině stále nacházíme místa, která poskytují útočiště pro rostliny se specifickými nároky. Jeho výskyt v Železných horách prohlubuje naše znalosti o rozšíření této zajímavé rostliny. Je i potvrzením významu chráněné krajinné oblasti jako útočiště pro vzácné druhy na hranici jejich areálu,“ vysvětluje Záboj Hrázský, botanik z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Psali jsme:

AOPK ČR: Návrat vzácných dravců do Jeseníků potvrdil letošní průzkum
AOPK ČR: Představujeme zajímavé projekty financované z Projektového schématu
AOPK ČR: 55 vzácných syslů našlo nový domov
AOPK ČR: Byla otevřena vltavská cyklostezka pod skálou Zámky v pražských Bohnicích

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

AOPK ČR

autor: Tisková zpráva

Ing. Petr Kulhánek byl položen dotaz

Ministr Kulhánek: Nedostatek bydlení neustále roste

To je naprostá pravda, nemyslíte ale také, že naprosté selhání této vlády, když jste 4 roky u moci a výsledek je takový, že přibývá nedostatek bydlení?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

AOPK ČR: Objev vzácného šáchoru Micheliova v Železných horách

19:11 AOPK ČR: Objev vzácného šáchoru Micheliova v Železných horách

Ve Slavické oboře na dně Starého rybníka v chráněné krajinné oblasti Železné hory našli botanici šác…