„Ruské tanky, ruský zákon“. A tak prohrajete i další volby, vzkazuje Holec opozici

Komentátor Petr Holec se pustil do současné opozice. Podle něj „fialovci v opozici ještě přitvrdili v tom, co jim volby prohrálo“. A s nimi přitvrdila i jejich spřízněná média.
Připomíná například titulky serveru Novinky a Seznam Zprávy. „Praha poslala NATO do háje, v Rusku se radují po schválení českého rozpočtu,“ cituje jeden z nich. Další titulek podle něj naznačoval, že Česko zavádí „ruský zákon na neziskovky“.
Onen „ruský zákon“, který podle něj připravuje Babišova vláda, se ve skutečnosti inspiruje zákony na dohled nad financováním různých organizací. „Takže nás vlastně vede na Západ, jak sliboval i Petr Fiala, než nás dovede na Ukrajinu,“ dodává Holec v komentáři na svém webu.
Pro kontext připomíná, že vláda schválila státní rozpočet se dvěma procenty HDP na obranu, který nyní máme podle dohody NATO platit. Stejně i dvě procenta dávala i Fialova vláda.
Holec se zároveň vrací k předvolební rétorice, třeba když Petr Fiala strašil, že „v Praze budou ruské tanky“. „Máme skoro půl roku po volbách a v Praze místo ruských tanků máme Babišovu vládu,“ píše Holec. Podle něj volby ukázaly, že „iracionální strašení Ruskem nikdy nepřebije vlastní domácí realitu, jakou voliči žijí“.
S pobavením si všímá i toho, kdo dnes vystupuje jako hlavní postava opozice. Podle něj teď nevítězné Rusko hrdě zvedl Fialův nástupce v čele ODS a převtělení Martin Kupka, který nyní vystupuje jako stínový premiér.
Pozastavuje se však zároveň nad tím, že podobně vystupují i další politici opozice. Jako stínový premiér vystupuje i šéf STAN Vít Rakušan nebo šéf Pirátů Zdeněk Hřib. A společně hrdě pokračují v tom samém. „Takže jen houšť Ruska a stínových premiérů! Pro Česko jen dobře,“ dodává Petr Holec.
