Členství v EU a NATO do Ústavy, napadlo TOP 09. Lidé si z toho dělají srandu

Havel minulý týden ve Sněmovně oznámil, že TOP 09 bude chtít prosadit změnu ústavy. „TOP 09 navrhne zakotvení členství ČR v EU a v NATO v naší ústavě, aby bylo jasné, že bezpečnostní a civilizační ukotvení na Západě není předmětem politických experimentů. A zároveň na půdě PS budeme usilovat o zřízení podvýboru pro transatlantickou spolupráci, který bude pravidelně vyhodnocovat plnění závazků vůči NATO a posilovat parlamentní kontrolu nad obrannou politikou,“ uvedl předseda TOP 09.
I vláda Andreje Babiše má ovšem nápady na změny ústavy. V programovém prohlášení vlády stojí závazek navrhnout zakotvení české koruny a práva na hotovost v ústavě. „Navrhneme Parlamentu ukotvit českou korunu v Ústavě ČR. Stejně jako právo držet a používat hotovost jako zákonné platidlo.“
Komentátor Marek Veselý pro CNN Prima News označuje všechny podobné nápady za populistický nesmysl. „Čím dál oblíbenější činností českých politických stran je prosazování nejrůznějších programových bodů do Ústavy ČR. Je to přitom populistický nesmysl a také naprosté nepochopení toho, co ústava představuje a k čemu má sloužit. Někteří politici si tento obecný dokument o základních pravidlech fungování země a dělby moci zřejmě pletou se seznamem přání, který začátkem prosince připnou magnetem na lednici, aby si ho mohl přečíst Ježíšek,“ tvrdí Veselý, že ústava není politický pamflet.
Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.
Veselý připomíná, že kromě nápadu TOP 09 na zakotvení členství ČR v NATO a EU a vládního nápadu koalice ANO, SPD a Motoristů o české koruně a právu na hotovost i dříve politici navrhovali zbytečné změny ústavy. Předchozí kabinet Petra Fialy (ODS) chtěl třeba do ústavy zahrnout zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. „I když všechny tyto návrhy mohou znít ušlechtile, jde spíše než o reálnou politiku o zbožná přání otisknout vlastní program v dokumentu, do něhož sny nepatří,“ má jasno Veselý.
Podobné proklamace politiků jsou navíc většinou neprosaditelné, a tudíž ještě zbytečnější, než by se zdálo. „Připomeňme, že pro změnu ústavy je potřeba třípětinová většina všech poslanců a třípětinová většina zrovna přítomných senátorů. V případě dolní komory je tedy k přijetí ústavního zákona nutný souhlas alespoň 120 poslanců, u horní komory je to 49 senátorů při plné účasti a 17 při té minimální,“ připomíná Veselý, že žádné strany a koalice nedisponují potřebnými čísly.
Hlavní ale podle Veselého je fakt, že „ústava je základním zákonem státu, který představuje stěžejní pravidla pro definici a dělbu moci, aspekty státních institucí či mantinely pro demokratické fungování. Rozhodně nemá jít o soupis ideologických zbožných přání ani o politický program volených zástupců, kteří jsou zrovna u moci.“
Současně ale zaznívají i ironické komentáře, podle kterých se Matěj Ondřej Havel snaží navázat na zakladatele TOP 09 Karla Schwarzenberga a Miroslava Kalouska a jejich svérázný humor. Jinak se totiž nápad na vkládání EU a NATO do Ústavy nazvat nedá.
