MHMP: Praha promění část Letenské pláně

Na ploše o rozloze přes 6 tisíc m² vznikne nová multifunkční parková plocha s 61 stromy a vegetačními úpravami přizpůsobenými náročným podmínkám lokality. Naváže se tak na první etapu výsadeb v této lokalitě, kdy se v prosinci 2025 vysadilo 120 dřevin v oblasti kolem výjezdu z Blanky a v okolí hlavní oválné promenády v sadech. Celkové náklady druhé etapy projektu jsou 17 milionů korun.
„Cílem je vrátit této části Letenské pláně více parkový charakter a nabídnout lidem prostor, který bude příjemný pro trávení volného času a zároveň odolný vůči náročným podmínkám této lokality,“ popsala náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.
Projekt počítá s přeměnou stávajícího parkoviště na prostor, který bude možné využívat mnohem variabilněji – pro rekreaci, pohyb i pořádání menších akcí. Povrch bude tvořit takzvaný štěrkový trávník, který je navržen tak, aby snášel jak větší pohyb lidí, tak i případný pojezd vozidel při organizaci akcí.
Na Letenské pláni přibude celkem 61 stromů, převážně ve velikosti kmene 20–25 cm. Stromy budou vysazeny do speciálně připravených prokořenitelných pásů s novým strukturálním substrátem, který má zajistit vhodné podmínky pro jejich dlouhodobý růst i bez nutnosti intenzivní zálivky.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.